Königstorpassage: Taschendiebe schlagen Mann nieder

Duo umarmte 25-Jährigen mitten in der Nacht - dann fehlte sein Handy - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Sie umarmten ihn mitten in der Nacht - dann war sein Handy weg: Ein 25-Jähriger wurde in der Nürnberger Innenstadt Opfer von zwei Taschendieben. In der Königstorpassage kassierte der Nürnberger dann Schläge.

Der 25-Jährige war gegen 2.00 Uhr am Samstagmorgen auf dem Heimweg, als ihn in der Luitpoldstraße zwei Männer plötzlich umarmten. "Kurz darauf bemerkte er das Fehlen seines Handys", heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Der Nürnberger verfolgte die beiden Taschendiebe und stellte sie in der Königstorpassage.

Dort wurden die beiden Männer gewalttätig und schlugen das Opfer nieder, außerdem bewarfen sie ihn mit einer Flasche. Der 25-Jährige aber gab nicht auf, verfolgte die Taschendiebe, die davonrannten. An der Lorenzkirche entdeckte er das Duo erneut, bekam sein Handy zurück - und die Männer verschwanden.

Die Polizei schnappte bislang einen der Taschendiebe - einen 23-Jährigen, der dringend tatverdächtig ist. Von seinem Komplizen fehlt derzeit noch jede Spur. Auf beide Täter kommt ein Verfahren wegen des Verdachts auf räuberischen Diebstahl zu.

tl

