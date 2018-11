Kontrollaktion in Nürnberg: Polizei zieht Bilanz

Zoll, Ordnungsamt und Verkehrspolizei waren beteiligt - vor 56 Minuten

NÜRNBERG - In Zusammenarbeit mit mehreren Behörden richtete die Polizei am Mittwochvormittag in der Kohlenhofstraße eine Kontrollstelle ein, um Fahrzeuge zu überprüfen. Dabei wurden die Fahrer nicht wegen Verkehrssünden zur Verantwortung gezogen, sondern auch wegen anderer rechtlicher Verstöße.

An der Aktion waren unter anderem Vertreter des Zolls, des Ordnungsamtes der Stadt Nürnberg sowie Beamte der Verkehrspolizei beteiligt. Zwischen sieben und elf Uhr wurden rund 90 Fahrzeuge überwacht.

Es ging darum, Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung festzustellen, zoll- und arbeitsrechtliche Belange zu überprüfen und Führerscheine zu kontrollieren. Neben rund 30 verkehrsrechtlichen Verstößen - etwa das Nichtanlegen von Sicherheitsgurten oder das Benutzen des Mobiltelefons während der Fahrt - ahndeten die Kontrolleure zum Beispiel Verstöße gegen das Gesetz zur Bekämpfung von Schwarzarbeit und die Verordnung über den Taxiverkehr.

Zollmitarbeiter waren ebenfalls in die Überwachung einbezogen und führten Kontrollen in ihrem Zuständigkeitsbereich durch.

