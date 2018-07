Kontrollen in Nürnberg: Zwei Autofahrer müssen Schein abgeben

Insgesamt hat die Aktion für knapp 300 Kraftfahrer unangenehme Folgen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Schneller als die Polizei erlaubt: Aktuelle Geschwindigkeitskontrollen der Verkehrspolizei Nürnberg werden für knapp 300 Kraftfahrer unangenehme Folgen haben, da sie teils deutlich schneller unterwegs waren.

Zwei Standorte hat sich die Polizei für ihre Messungen am Montag ausgesucht: Die Fürther Straße und den Frankenschnellweg in der Nähe des Hafens. An der Fürther Straße überschritten insgesamt 65 Fahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometer pro Stunde. 52 von ihnen kassierten eine Verwarnung. Doch 13 Kraftfahrer lagen weit über dem Tempolimit, einer von ihnen bretterte sogar mit 90 km/h durch die Fürther Straße. Gegen die 13 Fahrer wurden Anzeigen erstattet, ihren Führerschein werden drei von ihnen vorübergehend abgeben müssen.

Am Frankenschnellweg registrierten die Beamten im Zeitraum von 20 bis 23 Uhr sogar 229 Verstöße. Hier ist ein maximales Tempo von 60 km/h erlaubt. 136 dieser Verkehrsteilnehmer kassierten eine Verwarnung, gegen 91 wurde Anzeige erstattet. Zwei der Fahrer müssen ebenfalls ihren Führerschein abgeben. Einer der beiden Verkehrssünder raste mit Tempo 116 an dem Messgerät vorbei.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.