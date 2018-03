Krankentransporte: Viele Patienten müssen Stunden warten

Fahrzeugmangel sorgt für erhebliche Zeitverzögerungen nach Notrufen - vor 8 Stunden

NÜRNBERG - Wer einen Krankentransport in Anspruch nimmt, hat in der Regel erhebliche gesundheitliche Probleme. Stundenlanges Warten kann dann zur Qual werden – und doch passiert genau das täglich in Nürnberg. Dabei könnte der Gesetzgeber ganz leicht Abhilfe schaffen.

Wenn es die Situation erlaubt, schickt die Leitstelle auch mal einen Rettungswagen (unser Bild) zu einem Krankentransport. Damit betroffene Patienten nicht länger ausharren müssen als unbedingt nötig.Archivfoto: News5/Grundmann



Wenn es die Situation erlaubt, schickt die Leitstelle auch mal einen Rettungswagen (unser Bild) zu einem Krankentransport. Damit betroffene Patienten nicht länger ausharren müssen als unbedingt nötig.Archivfoto: News5/Grundmann



Den Ärger hat auch das Nürnberger Ehepaar Drossel erleben müssen. Nach mehreren schweren Operationen kann Hilde Drossel (Namen geändert) noch nicht wieder längere Zeit sitzen. Um zum Arztgespräch in die Erler-Klinik zu kommen, ist sie deshalb auf einen Krankentransportwagen (KTW) mit Liegemöglichkeit angewiesen. Vor einem Arzttermin kürzlich klappte das auf der Hinfahrt zur Klinik hervorragend, der KTW war pünktlich. Doch auf dem Rückweg musste das Ehepaar Drossel geschlagene drei Stunden auf einen KTW warten. Ein Unding, meint Ehemann Jürgen Drossel mit Blick auf seine Frau.

Die Kassen zahlen nicht für mehr Fahrzeuge

Stimmt, sagt Ludwig Fuchs, der Beauftragte für das Qualitätsmanagement in der Integrierten Leitstelle (ILS) der Berufsfeuerwehr am Hafen. Dort werden unter anderem die Rettungsdienst- und Krankentransport-Einsätze in Nürnberg und der Region koordiniert. Bei KTW-Einsätzen komme es jeden Tag zu teilweise erheblichen Wartezeiten, bestätigt Fuchs. Weil die Kassen nur den Betrieb von deutlich weniger Fahrzeugen finanzieren als notwendig wären.

Und das kommt so: Alle paar Jahre wird ein Gutachten mit einer Bedarfsanalyse im Krankentransport erstellt. Die Kosten der Expertise teilen sich Kassen und Innenministerium je zur Hälfte. Das Gutachten betrachtet die KTW-Fahrten eines bestimmten Tages in Viertelstunden-Intervallen. Daraus wird ein Mittelwert gebildet, der aber deutlich unter den Einsatzzahlen der Spitzenlastzeiten bleibt. Überdies treten in der Region unregelmäßig Schwankungen zwischen verschiedenen Tagen von bis zu 100 Einsätzen auf, sagt Fuchs. Betrachtet das Gutachten einen einsatzschwächeren Tag, dann wird die Diskrepanz an stärkeren Tagen um so größer.

Einsatzplanung folgt drei Prioritäten

Die Ergebnisse des Gutachtens fließen als "Empfehlungen" an den Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Nürnberg, der sich an diese Vorgaben zur Anzahl der KTW im Einsatz halten muss. In der Regel "reicht diese Vorhaltung nicht", sagt Qualitätsmanager Fuchs, weshalb die Disponenten der Leitstelle den Fahrzeugeinsatz nach drei Prioritäten planen.

Menschen mit akuten Gesundheitsproblemen stehen an erster Stelle, zum Beispiel ein Patient mit einer Bronchitis, der nur noch schwer Luft bekommt. Wird er vom Hausarzt ins Krankenhaus eingewiesen, muss der Transport schnell über die Bühne gehen. An zweiter Stelle folgen termingebundene Fahrten: Menschen etwa, die zur Dialyse müssen oder die einen Radiologen-Termin haben, auf den man mitunter wochenlang wartet. Patienten, die auf die Rückfahrt nach Hause warten, stehen am Ende der Liste und müssen gegebenenfalls warten – so wie auch das Ehepaar Drossel.

"Für usn ist das sehr unbefriedigend"

"Wir kämpfen jeden Tag damit", berichtet der Qualitätsbeauftragte. Zwei bis drei Stunden Wartezeit seien keine Seltenheit, es könnten aber auch vier bis fünf Stunden werden. Die Leitstelle bekomme dazu "viele Beschwerden", sagt Fuchs. "Für uns ist das sehr unbefriedigend."

Bis zu 19 KTW sind an Wochentagen im Stadtgebiet gleichzeitig im Einsatz. Zwischen 6 und 23 Uhr werden damit insgesamt 26 Schichten abgedeckt. Pro Schicht transportiert eine KTW-Besatzung im Schnitt sechs bis sieben Patienten. Unter dem Strich sind das bis zu rund 200 Patienten am Tag.

Wobei der Druck immer weiter zunimmt. Denn immer mehr Patienten tragen Keime in sich, die eine Desinfektion des KTW nach der Transportfahrt erfordern, berichtet Fuchs. Wie lange das Desinfektionsmittel einwirken muss, hängt vom Typ des Erregers ab. Das kann in 15 Minuten erledigt sein, kann das Fahrzeug aber auch zwei bis drei Stunden lahmlegen.

Dabei wäre es sehr einfach, das Problem zu lösen, sagt Fuchs. Der Gesetzgeber müsste lediglich für den Krankentransport eine Hilfsfrist einführen, wie dies im Rettungsdienst seit langem selbstverständlich ist. Eine gesetzliche Vorgabe, wonach ein KTW beispielsweise binnen einer Stunde nach dem Patienten-Anruf vor Ort sein muss, würde die Kassen dazu zwingen, den Einsatz von deutlich mehr Fahrzeugen und Besatzungen zu bezahlen...

Tilmann Grewe