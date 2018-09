Kreditkarten-Zahlung im Taxi kostet weiterhin extra

Gebühren für Kartenzahlungen Mitte Januar abgeschafft - Dilemma für Taxifahrer - vor 21 Minuten

NÜRNBERG - Eigentlich ist die Sache seit Mitte Januar klar: Für Zahlungen mit Kredit- oder Bankkarten dürfen Händler und Dienstleister keine Gebühren mehr erheben. Doch wer in einem Nürnberger Taxi die Karte zückt, wird weiterhin mit einem Euro extra zur Kasse gebeten. Die Taxifahrer stecken dabei in einem Dilemma

Wer in Nürnberger Taxen mit Kreditkarte zahlt, muss weiterhin einen Euro zusätzlich zahlen. © NN



Zum Schutz der Verbraucher erließ die EU im April 2015 das Verbot, das in der zweiten EU-Zahlungsdienstrichtlinie festgeschrieben ist. Der deutsche Gesetzgeber setzte sie mit dem Paragrafen 270a des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) zum 13. Januar 2018 um. Danach dürfen Verbraucher nicht mit Gebühren belastet werden, wenn sie eine Zahlung per Zahlungskarte leisten oder das Sepa-Lastschriftverfahren bzw. die Sepa-Überweisung nutzen.

Tarifordnung schreibt Gebühr weiterhin vor

Taxifahrer berechnen die Gebühr dennoch weiter. Nicht nur in Nürnberg, auch in Essen oder Düsseldorf, in Berlin, Jena oder Leverkusen. Nicht aus Bosheit, sondern weil die Taxi-Tarifordnungen dieser Städte die Gebühr vorsieht bzw. vorsah. Die Fahrer befinden sich sogar in einem Dilemma: Auf der einen Seite sind sie mit Fahrgästen konfrontiert, die diese Gebühr – in Nürnberg ein Euro, in Berlin 1,50 Euro, in Düsseldorf zwei Euro – als unzulässig erachten. Auf der anderen Seite würden sie gegen die Taxi-Tarifordnung verstoßen, wenn sie auf die Gebühr verzichten wollten – und könnten dafür sogar bestraft werden.

Dass dieses Dilemma überhaupt entstehen konnte, liegt am deutschen Rechtssystem, das zwischen Privatrecht und Öffentlichem Recht unterscheidet. Das BGB ist Teil des Privatrechts, der Paragraf 270a zielt also auf privatrechtliche Regelungen ab. Die Taxi-Tarifordnungen hingegen gehören zum Bereich des Öffentlichen Rechts, meinen etliche Juristen, weil es sich hier um eine Gebührenordnung handelt. Zwischen dem Fahrgast und dem Taxifahrer werde keine Vergütung ausgehandelt; die Höhe des Fahrpreises (abhängig von der gefahrenen Strecke und von Wartezeiten) stehe angesichts des geltenden Taxi-Tarifs von vorneherein fest. Deshalb gelte die Verbraucherschutz-Regelung des Paragrafen 270a BGB nicht im Taxi-Bereich.

Lösung im Dezember in Sicht

Dennoch wird die Kreditkarten-Gebühr in Nürnberg voraussichtlich zum 1. Dezember wegfallen. Die Taxi-Genossenschaft habe eine entsprechen Änderung der Taxi-Tarifordnung bei der Stadt beantragt, sagt Wolfgang Ziegler, einer der beiden Vorstände der Genossenschaft. "Wir glauben, dass die Gebühr am Markt nicht mehr durchsetzbar ist", so Ziegler. Zudem sei es für die – in der Regel ja juristisch nicht ausgebildeten – Fahrer schwierig, dem Fahrgast die Feinheiten zwischen Öffentlichem Recht und Privatrecht zu erklären. Der Stadtrat wird über den Antrag demnächst befinden – und dabei wohl auch die ebenfalls beantragte Erhöhung der Taxi-Gebühren um 2,53 Prozent durchwinken.

Tilmann Grewe