Kriegermasken und Nintendo: Der Trempelmarkt läuft

Das Angebot ist groß und breit gefächert - Hunderte Verkäufer in der Altstadt - vor 55 Minuten

NÜRNBERG - Zwischen Kriegermasken und tropischen Naturprodukten: Noch bis Samstagabend drängen sich Tausende Besucher über den Herbst-Trempelmarkt in Nürnbergs Innenstadt. Wir haben uns umgesehen!

Der Nürnberger Trempelmarkt bietet von den Simpsons bis Star Wars für jeden Geschmack das Richtige - das Schlendern und Bummeln könnte sich also lohnen! © Roland Fengler



Der Nürnberger Trempelmarkt bietet von den Simpsons bis Star Wars für jeden Geschmack das Richtige - das Schlendern und Bummeln könnte sich also lohnen! Foto: Roland Fengler



Mario Götze, Homer Simpson und Robin Hood stehen in der Karolinenstraße. Brav warten sie darauf, bald mitgenommen zu werden. Neben ihnen haben sich Hunderte Lego-Minifiguren positioniert. "Das sind alles Doppelte", sagt ihr Besitzer. Wie einige andere Trempler möchte er seinen Namen nicht in der Zeitung lesen. An seinem Stand bleiben längst nicht nur Kinder mit großen Augen stehen.

"Die meisten sind über 40", schätzt der Nürnberger, der seit 20 Jahren dem Lego-Universum verfallen ist. Zu Hause hat er ein 48 Quadratmeter großes Zimmer voller Lego. Auf die Wandregale hat er Lego-Platten gelegt. Auf ihnen tummeln sich 10.000 Figuren. Vor allem Star Wars hat es ihm angetan: "Allein für die Landschaft habe ich zwei Jahre gebraucht." Die vielen doppelten Figuren hat er, weil ein Sammler-Kollege Nachwuchs bekommen hat. Sein Hobby-Zimmer musste weichen, schon waren die beiden im Geschäft.

Bilderstrecke zum Thema Bilder: Nürnberger Trempelmarkt hat wieder allerhand zu bieten Von den Simpsons über Donald Duck, von Star Wars bis Lego über alte Platten und CDs - der Trempelmarkt hat für den geneigten Trempler wieder das eine oder andere Schmankerl zu bieten. Bis Samstagabend besteht noch die Möglichkeit zum Stöbern und Bummeln. Und vielleicht sogar ein Schnäppchen zu machen?



Neben den unbenutzten Figuren des dänischen Spielzeugherstellers verkauft der Nürnberger auch zahlreiche Super-Nintendo-Konsolen und Game Boys, die bereits in den 90er Jahren die Herzen der Kinder haben höherschlagen lassen. So sehr sich die Gegenstände unterscheiden, so sehr ähneln sich die Gespräche an den einzelnen Ständen. Fachsimpelei gehört dazu. Ganz egal, ob es um eine der 3000 Schallplatten des Mannes mit dem AC/DC-Shirt geht oder um einen Massage-Schwamm aus tropischer Naturgurke.

Manche Besucher kennen sich seit Jahren. Hier ein aus Ebenholz geschlagener Lebensbaum aus Mosambik, dort eine Ahnen-Maske aus Benin. Auch die Kenner afrikanischer Kunst wissen, womit sie es zu tun haben.

Gottfried Müller ist aus Buchheim in Baden-Württemberg zu einem Klassentreffen angereist. Die Gelegenheit zum Trempeln wollte er sich nicht entgehen lassen. Schon vor zwei Jahren wurde er hier fündig. Auch heute gehen einige Scheine über den Tisch. Müllers 300 Stücke umfassende Sammlung afrikanischer Kriegermasken erhält wieder mal Zuwachs.

Wer sich selbst vor Ort umsehen und um seine Lieblingsstücke feilschen will, hat dazu noch bis Samstagabend, 20 Uhr, Gelegenheit.

Johannes Handl