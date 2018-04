Kriminalität in Nürnberg: Stadtrat will mehr Polizeipräsenz

NÜRNBERG - Weniger Straftaten, eine leicht gestiegene Aufklärungsquote: Die Kriminalstatistik zeigt positive Trends für 2017. Es gibt aber auch Schattenseiten: Dass Menschen ohne deutschen Pass überproportional an Straftaten beteiligt sind, treibt die großen Fraktionen im Stadtrat um.

Polizeikontrolle Flüchtlinge © Armin Weigel/dpa



Die Zahl nichtdeutscher Tatverdächtiger nahm im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr um 2,6 Prozent ab. Trotzdem machten Menschen ohne deutschen Pass immer noch 44,6 Prozent der rund 19.500 registrierten Tatverdächtigen aus. Zum Vergleich: Der Bevölkerungsanteil dieser Gruppe beträgt in Nürnberg knapp 21 Prozent. So die Kriminalstatistik.

Zuwanderer seien überproportional beteiligt an Straftaten, sagte Polizeipräsident Johann Rast denn auch bei der Vorstellung des Sicherheitsberichts im Stadtrat. Wobei er auch betonte, dass diejenigen, die seit Jahren hier wohnten und arbeiteten, in der Regel unauffällig seien.

Ulrich Blaschke, sicherheitspolitischer Sprecher der SPD, sprach mit Blick auf die Kriminalität insgesamt von einer positiven Entwicklung. Dass Menschen ohne deutschen Pass überproportional an Straftaten beteiligt sind, sei aber eine "Entwicklung, die uns beunruhigt", kommentierte er. Blaschke wollte deshalb wissen, wo die Polizei die Ursache sehe.

Max Höffkes, sicherheitspolitischer Sprecher der CSU-Fraktion, schlug in dieselbe Kerbe. Man dürfe niemanden unter Generalverdacht stellen. Aber man müsse feststellen können, wer zu uns komme. "Ein Fall Ansbach war schon zu viel", sagte er in Anspielung auf den am Ende vergleichsweise glimpflich ausgegangenen, islamistisch motivierten Sprengstoff-Anschlag auf eine Musikveranstaltung in Ansbach im Juli 2016. Er stellte deshalb konkret die Frage nach der Zahl der Gefährder in Mittelfranken.

Polizeipräsident Rast relativierte die Aussagen zur Delinquenz von Zuwanderern schließlich. Unter den Migranten zugeschriebenen Straftaten sei eine hohe Zahl an Urkundendelikten. "Viele kommen mit gefälschtem Pass." Aber natürlich komme es in Sammelunterkünften von Asylbewerbern auch zu Reibereien, wenn verschiedene Ethnien aufeinandertreffen. Kommt es dort zu Auseinandersetzungen, bekommt das die Öffentlichkeit oft nicht mit. "Das betrifft nicht in erster Linie den allgemeinen Sicherheitszustand der Stadt", so Rast.

Zur Zahl der islamistischen Gefährder in Mittelfranken wollte er keine Angaben machen. Er sagte nur so viel: Bayernweit gehe man von etwa 50 Personen aus.

Die stellvertretende Grünen-Fraktionschefin Britta Walthelm kritisierte die CSU ganz allgemein. Die CSU gehe mit dem Thema Zuwanderung "nicht mit Sorgfalt um, sondern fahrlässig und populistisch".

Landespolizei soll am Flughafen bleiben

Einig sind sich die Fraktionen in ihrem Wunsch nach einer verstärkten Polizeipräsenz. Sollte die Bundespolizei in ein paar Jahren am Flughafen die grenzpolizeilichen Aufgaben anstelle der Landespolizei übernehmen, wünscht sich die SPD "eine Dienststelle am Flughafen, die leistungsfähig ist, um den Norden abzudecken", so Blaschke. Auch die CSU-Fraktion und Jürgen Dörfler (Freie Wähler) wünschen sich eine starke Polizeipräsenz im Norden. Ebenso plädierten die Grünen für eine Stärkung der Landespolizei.

Wie es in ein paar Jahren konkret am Flughafen aussehen wird, ist aber noch offen. Derzeit laufen Verhandlungen zwischen dem bayerischen Innenministerium und dem Bundesinnenministerium. Polizeipräsident Rast stellte klar, dass es am Flughafen immer eine Inspektion der Landespolizei geben werde, die allgemeinpolizeiliche Aufgaben übernimmt und zum Beispiel Diebstähle verfolgt. Selbst wenn die Bundespolizei dort einsteigt.

Der Leitende Polizeidirektor Hermann Guth betonte, die Flughafeninspektion bleibe eine Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger.

Sabine Stoll