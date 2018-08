Krönchen abzugeben: "Miss und Mister Nürnberg" gesucht

Die Wahl findet auch in diesem Jahr auf dem Nürnberger Volksfest statt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Vorjahressieger der "Miss und Mister Nürnberg"-Wahl, Verena Mann und Bojan Rankovic, geben ihr Krönchen beziehungsweise ihre Schärpe ab. Am 7. September werden im Papert-Zelt auf dem Volksfest ihre Nachfolger gewählt. Bewerben kann man sich dafür ab jetzt, wenn man bestimmte Kriterien erfüllt.

Die schönste Nürnbergerin und der der schönste Nürnberger: Verena Mann und Bojan Rankovic haben im vergangenen Jahr die Wahl gewonnen. © Eduard Weigert



Mögliche Kandidaten müssen zwischen 16 und 29 Jahren alt sein, die deutsche Staatsangehörigkeit haben, ledig sein und dürfen weder Nackt- noch Oben-Ohne-Bilder von sich veröffentlicht haben. Ein bisschen Sattelfestigkeit in puncto Nürnberg und Franken ist auch von Vorteil.

Veranstaltet wird die Wahl von der Miss Germany Corporation, vertreten von Modelagentur-Besitzer Christian Fischer, in Zusammenarbeit mit den Festbetrieben Papert. Wer sich bewerben möchte, schickt eine E-Mail an c.fischer@missgermany.de und bekommt dann einen Fragebogen zurückgesandt. In der Jury sitzen an dem Abend unter anderem die Vorjahressiegerin Mann, Reality-TV-Darstellerin und Playmate Saskia Atzerodt und N1-Moderator Florian Kerschner. Die Kandidaten präsentieren sich Jury und Publikum in mehreren Durchgängen in unterschiedlichen Outfits. In kurzen Interviews können die jungen Frauen und Männer dann ihre Schlagfertigkeit beweisen und für Sympathien werben.

Die Gewinner qualifizieren sich automatisch für die Teilnahme an der Wahl zu "Miss und Mister Bayern". Zu gewinnen gibt es außerdem ein Zahnbleaching, ein Haarpflegeset und zwei Tageskarten für den Europapark Rust. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei, Beginn ist um 19 Uhr.

arö