Im Tucher Schalander wurde am Dienstag das Festbier vom diesjährigen Frühlingsfest in Nürnberg vorgestellt. Mit vier souveränen Schlägen zapfte Festwirt Jürgen Papert das erste Fass an, Nürnbergs Zweiter Bürgermeister Christian Vogel assistierte bei der Befüllung der Maßkrüge.