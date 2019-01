Kulinarik-Dschungel in Forchheim

FORCHHEIM - Die stade Zeit zwischen den Jahren hat ja auch ihre Reize. Wir nutzen sie dafür, um mal wieder über den Tellerrand zu gucken und Ihnen ein Restaurant in Forchheim vorzustellen: Das "Lübbis".

Kathrin Grüner ist in Obertrubach geboren. In Forchheim hat sie das Restaurant "Lübbis" eröffnet. Lübbis ist auch ihr Spitzname. © Roland Huber



Raus aus der Winterluft und rein in den Indoor-Dschungel. So fühlen sich die Besucher, wenn sie das "Lübbis" in der Forchheimer Apothekenstraße betreten - zumindest ein wenig. Farn wuchert als Tapetenmotiv an den Wänden, die Ananas findet sich nicht nur auf dem Teller, sondern auch als Deko in Form von Kerzenständern und Lampen und das Service-Personal begrüßt die Gäste im T-Shirt, auf dem tropische Blätter ranken.

"Urban Jungle Style" nennt sich der Trend, den "Lübbis"-Inhaberin Kathrin Grüner in Berlin entdeckt und nach Franken exportiert hat. In der Hauptstadt startete die 37-Jährige ihre gastronomische Karriere mit einer Ausbildung zur Hotelfachfrau im legendären "Adlon". Doch eigentlich begann ihre berufliche Laufbahn im Gastgewerbe schon viel früher: Die gebürtige Obertrubacherin ist quasi in der Hotelküche ihrer Eltern, die im Ort das "Hotel Café Grüner" leiteten, aufgewachsen.

Sicher liegt es auch daran, dass sie sich nach mehreren Stationen in der gastronomischen Welt - zuletzt leitete sie das Vier-Sterne-Hotel "Acantus" in Weisendorf - wieder zurück in ihre Heimat begab und im August diesen Jahres den Schritt in die Selbstständigkeit wagte, von dem sie immer geträumt hatte. "In Erlangen, Nürnberg oder Bamberg hätte ich mich nicht getraut", gesteht Kathrin Grüner. Aber in Forchheim sei die gastronomische Szene noch nicht am Limit. "Hier ist Platz für neue Ideen", sagt sie und schwärmt: "Und die Forchheimer geben dem Neuen wirklich eine Chance."

So fand sie in der Apothekenstraße ein gutes Pflaster für internationale und saisonale Küche - und bietet hier auf einer wöchentlich wechselnden Mittagskarte kleinere Gerichte an. Dann gibt es zum Beispiel einen lauwarmen ligurischen Brotsalat mit gegrilltem Gemüse (5,50 Euro), einen gebackenen Blumenkohl mit Kräuterdip (7,50 Euro) oder ein Thai Curry mit Gemüse und Duftreis (7,50 Euro). Etwas fleischiger kommt die Abendkarte mit Burger und Steak daher. Seit Anfang Dezember dürfen dabei auch der Gänsebraten oder die Roulade mit fränkischen Kartoffelklößen und Wirsing (12,20 Euro) nicht fehlen. Winterliche Gerichte erwartet die Gäste auch zwischen den Feiertagen und Anfang des neuen Jahres. Zusätzlich bietet die Chefin am Silvestervormittag einen Frühschoppen und am Dreikönigstag, 6. Januar, von 10 bis 14 Uhr einen Drei-Königs-Brunch an (ab 17 Jahren 19,90 Euro, zwölf bis 16 Jahre die Hälfte, Kinder unter zwölf Jahren essen kostenlos.)

In der Küche steht übrigens Mama Brigitte Grüner, denn die Tochter hat den Familienbetrieb nach der Aufgabe des Hotels in Obertrubach in Forchheim quasi neu aufgebaut. Und während sich die Mama mit zwei weiteren Köchen die Küche teilt, hilft Papa Philipp Grüner im Service mit.

Bleibt zum Schluss nur noch das Rätsel des Namens zu klären. "Lübbis" ist weder ein besonderes Gericht, noch ein Ort, sondern ein Spitzname. Nämlich der von Kathrin Grüner.

Öffnungzeiten: am 5. Januar geöffnet von 11 bis 16 Uhr, am 6. Januar Drei-Königs-Brunch von 10 bis 14 Uhr. Von 7. bis 14. Januar Betriebsurlaub. Ab 15. Januar geöffnet von Dienstag bis Samstag von 11 bis 14 Uhr und von 17 bis 23 Uhr, Sonntag von 15 bis 22 Uhr.

