Kundgebungen in Nürnberg: Diese Straßen sind heute gesperrt

Pegida- und Gegendemo sorgen für eingeschränkten Verkehr - vor 58 Minuten

NÜRNBERG - Mit größeren Verkehrsbehinderungen ist am Sonntag in der Nürnberger Innenstadt zu rechnen. Der Grund: eine rechtspopulistische Demonstration samt Gegenkundgebung. Die Polizei weist daher auf Verkehrssperrungen hin.

Zwischen 13 und 15.45 Uhr kommen Anhänger der rechtspopulistischen Organisation Pegida am Jakobsplatz zu einer Kundgebung zusammen. Weil auch zu einer Gegenkundgebung aufgerufen wurde, wird es daher am Sonntagnachmittag in der Innenstadt zu zwei großen Versammlungen kommen, die die Verkehrssituation beeinträchtigen werden.

Darüber informiert die Polizei, die Verkehrssperrungen ankündigt. Die Aufzugsstrecke der Pegida-Kundgebung ist wie folgt angemeldet: Jakobsplatz - Dr. Kurt-Schumacher-Straße - Kornmarkt - Klaragasse - Grasersgasse - Frauentorgraben - Am Plärrer - Spittlertorgraben - Fürther Tor - Schlotfegergasse - vor Polizeipräsidium nach rechts in Richtung Schlehengasse - Jakobsplatz.

Im gleichen Zeitraum findet am Weißen Turm eine entsprechende Gegenversammlung statt. Wegen der Versammlungen und den daraus resultierenden Sperrungen bittet die Polizei Fahrer, die Weisungen der Beamten zu beachten und die Kundgebungsorte im genannten Zeitpunkt zu meiden.

