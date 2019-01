Kunst statt Krempel: Lassen Sie Ihre Schmuckstücke schätzen

NÜRNBERG - Stöbern und staunen, schätzen, feilschen und kaufen: Wer ein Faible für alte Unikate, Vasen oder Möbel hat, ist auf der "Antique & Art Nürnberg" in der kleinen Meistersingerhalle genau richtig. Am Wochenende können dort Sammler und Verkäufer ihre Schätze zeigen und sich fachkundig beraten lassen.

Bei der "Antique & Art" kommen vor allem Liebhaber antiker Stücke auf ihre Kosten. Foto: Stefan Hippel



Was ist Kunst, was Liebhaberei? Ist das Gemälde etwas wert, der Tisch womöglich historisch wertvoll oder die Lampe ein gesuchtes Art-Deco-Stück? Auf der Messe "Antique & Art Nürnberg" gibt es am Samstag und Sonntag in der kleinen Meistersingerhalle Hilfe bei etwaigen Fragen. So können am Samstag und Sonntag (5. und 6. Januar, jeweils von 11-18 Uhr) Besucher mitgebrachte Stücke von zwei erfahrenen, unabhängigen Experten begutachten und schätzen lassen.

Zu sehen gibt es eine Vielfalt an Antiquitäten und Kunst – hier tummeln sich jährlich viele Antiquitäten- und Kunstliebhaber, Käufer und Sammler. Doch auch die schlichte Betrachtung schöner Dinge kann den Betrachter berücken – eine faszinierende Zeitreise durch verschiedene historischen Epochen ist hier inbegriffen.

35 Aussteller aus dem gesamten Bundesgebiet, zudem aus Frankreich und Ungarn, präsentieren exklusive Stücke: Porzellan, Keramik, edles Mobiliar mit Intarsien aus Biedermeier und Barock; Gemälde, Lampen um 1910 aus Frankreich und Wien, Silber aus 5 Jahrhunderten; außerdem Asiatika, Skulpturen und Bronzen, Jugendstil- und Art-Deco-Objekte, antike Schmuckkunst und wertvolle Uhren – bei der Vernissage am Freitagnachmittag konnte man sich in der gepflegten Atmosphäre bereits einen Eindruck verschaffen, und die Schätze vergangener Zeiten auf sich wirken lassen. Wer mit Händlern ins Gespräch kommt, kann spannende Hintergrundgeschichten erfahren...

