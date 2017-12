Kunstkreis Neustadt präsentiert 2018 vier Ausstellungen

NEUSTADT/AISCH - Das "Kunstfestival 2017" lässt den Kunstkreis Neustadt/Aisch stolz auf ein dreifaches Jubiläumsjahr zurückblicken. Das nächste Galeriejahr in der Sparkasse knüpft daran nahtlos mit vielfältigem Kunstschaffen an.

Dr. Ottmar Fick, Gertraud Geißendörfer, Rainer Funk und Roswita Schemm (v. r.) freuen sich darüber, dass die Kunstkreis-Galerie ein so stolzes Jubiläum feiern konnte, mit dem "die Stadt am aktuellen Kunstgeschehen partizipiert". © Harald Munzinger



Eröffnet wird es traditionell mit der "Dreikönigs-Vernissage", der dann 344. Kunstausstellung einer in der Region einmaligen Serie. Begonnen hatte diese 1977 mit der "Galerie in der Sparkasse" mit monatlichen Ausstellungen, nachdem der 1972 von Gertraud Geißendörfer, Elfriede Zehelein, Dr. Ottmar Fick und Raine Funk gegründete "Kunstkreis Neustadt a. d. Aisch" fünf Jahre lang zu Ausstellungen in das Rathaus der Kreisstadt eingeladen hatte. War das neue Galeriejahr in der Sparkasse bis 1985 jeweils mit einer großen Silvester-Vernissage eröffnet worden, wird dazu seit 1986 am Dreikönigstag im festlichen Ambiente eingeladen.

Von den monatlichen Ausstellungen wurde 1995 auf den zweimonatigen Turnus gewechselt und 2018 steht mit dem vierteljährlichen Wechsel eine weitere Neuerung an. Geblieben ist die künstlerische und organisatorische Verantwortung des Kunstkreises in bewährten Händen von Gertraud Geißendörfer, deren Einladung inzwischen rund 600 Künstlerinnen und Künstler zur "Galerie in der Sparkasse" folgten. Daraus hat sich eine stattliche Sammlung entwickelt, die 2017 ebenfalls das 40-jährige Bestehen feierte. Und geblieben ist auch das Konzept des Kunstkreises, arrivierten und ganz am Anfang stehenden, akademisch gebildeten Künstlern wie Autodidakten eine attraktive Plattform zur Präsentation ihrer Arbeiten zu bieten.

Arbeiten unter dem Titel "Innere Landschaften"

Diese stand dabei heimischen wie auch überregionalen Kunstschaffenden zur Verfügung, wie internationalen Gästen. So hatte das "Kunstfestival 2017" Vladimir Pauric aus der kroatischen Partnerstadt Lipik eröffnet und Donna Mai bei der Kunstkreis-Jubiläumsausstellung die Kunstbrücke in die Toskana geschlagen, in die es ebenfalls städtepartnerschaftliche Beziehungen gibt.

Von Januar bis März 2018 zeigt Stefan Pfättisch Acrylmalerei im Großformat, lavierte Tusche- und Tusche-Tinte-Schellackarbeiten unter dem Titel "Innere Landschaften".

Malerei, Grafik und Bildhauerarbeiten präsentieren von April bis Juni Chris Bruder und Christian Rösner, die in der "NeustadtNacht" am 12. Mai bei der musikalisch umrahmten Sonderöffnung auf der Sparkassen-Galerie anzutreffen sein werden. Von Juli bis September wird der Kunstkreis-Mitbegründer und unter anderem mehrfach mit NN-Kunstpreisen ausgezeichnete Künstler und Kunstdozent Rainer Funk aus Neustadt folgen und bei der Sonderöffnung zum Herbstfest (23. September) über die Inspirationen zu seinen in Acryl auf Leinwand gemalten "Stillen Wäldern" erzählen, Das 41. Galeriejahr in der Sparkasse Neustadt beschließen ab Oktober Barbara Berger und Maria Schwarm sowie Andreas Kilian und Dieter Uhlschmidt mit Zeichnungen, Malerei, Keramik und Skulptur.

