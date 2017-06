Kurz nach Mitternacht: Feuer auf Gut Maiach am Hafen

Alarm am alten Herrensitz "Tucherschloss" - Scheune niedergebrannt - vor 56 Minuten

NÜRNBERG - Feuer auf Gut Maiach: Ein Brand im Nürnberger Hafengebiet hat in der Nacht auf Samstag einen Einsatz mehrerer Feuerwehren ausgelöst. Bereits aus der Ferne waren eine dicke Rauchsäule und Funkenregen zu sehen. Die Einsatzkräfte reagierten sofort.

Flammen auf Gut Maiach: Eine Scheune brannte in der Nacht auf Samstag nieder. © ToMa/Reitmayer



Gegen 0.10 Uhr am Samstag wurden die Einsatzkräfte über eine Rauchsäule über Gut Maiach informiert. Noch auf der Anfahrt zu dem historischen Herrensitz in der Innstraße 47 am Nürnberger Hafen sahen die Feuerwehrleute der Berufsfeuerwehr einen Funkenregen und Rauch am Himmel. Deshalb wurden die Freiwilligen Feuerwehren Eibach und Gartenstadt nachalarmiert.

Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Scheune auf dem Gut in Vollbrand stand, die als Garage genutzt wurde. Zwei Fahrzeuge wurden ein Raub der Flammen. Ein im rechten Flügel abgestelltes Motorrad konnte gerettet werden. Ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebäude konnte die Feuerwehr verhindern. Die Scheune jedoch wurde zerstört. Der Schaden ist beträchtlich. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand.

