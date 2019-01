Kurzfristige OP: Namika muss Konzert in Nürnberg absagen

Die ersten acht Termine der Tour "Que Walou" werden verschoben - vor 56 Minuten

NÜRNBERG - Eigentlich wollte die Frankfuter Sängerin Namika am Dienstag ihr neues Album "Que Walou" in Nürnberg präsentieren. Doch ein medizinischer Zwischenfall lässt das Konzert im Löwensaal platzen: Die Rapperin musste kurzfristig operiert werden.

Im Juli 2018 erschien Namikas zweites Album "Que Walou" - die dazugehörige Release-Tour war innerhalb kurzer Zeit restlos ausverkauft. Ein Grund, warum die Frankfurter Sängerin im Januar erneut auf große Tour gehen wollte. Der Auftakt hätte am Montag, 14. Januar, in Berlin stattfinden sollen. Gleich am Dienstag wollte Namika im Nürnberger Löwensaal auf der Bühne stehen. Doch ein medizinischer Zwischenfall hat die Pläne der 27-Jährigen zunichte gemacht. Krankheitsbedingt können die ersten acht Termine der Tour nicht stattfinden. "Leben ist das, was passiert während du dabei bist Pläne zu schmieden", philosophiert die Sängerin auf ihrer Facebookseite und schreibt in den nächsten Zeilen, dass sie kurzfristig operiert werden musste. "Gott sei Dank ist alles gut verlaufen und ich darf endlich nach Hause", berichtet sie weiter, allerdings habe der Arzt ihr strikte Bettruhe verordnet. Warum Namika ins Krankenhaus musste, ist unklar.

Bilderstrecke zum Thema "Verträumt und verrückt sein": Namika spielte im Hirsch auf Mit "Lieblingsmensch" stürmte sie die Charts, mit ihren anderen Songs überzeugte sie im Hirsch: Die Frankfurter Sängerin Namika schaute am Freitagabend in Nürnberg vorbei. Die Grenzen zwischen Pop und Club waren bei ihrem Sound dann fließend - sehr zur Freude des Publikums.



Tickets behalten Gültigkeit

Die von dem Ausfall betroffenen Konzerte in Berlin, Nürnberg, Leipzig, Wien, Zürich, Stuttgart, Frankfurt und Dortmund sollen jedoch schnellstmöglich nachgeholt werden. Gekaufte Tickets würden auch für die Nachholtermine ihre Gültigkeit behalten oder können an der entsprechenden Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden, so die Rapperin. Der offizielle Tourstart ist daher der 24. Januar in Köln.

"Oh man, den Start ins neue Jahr habe ich mir anders vorgestellt, aber die Vorfreude auf euch und auf die Tour lässt mich das alles ein wenig leichter wegstecken", wendet sie sich an ihre Fans. Sobald die Ersatztermine stehen, will sie ihre Follower aber sofort informieren.

jm