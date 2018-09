Ladendiebe klauten 500 Euro teure Tabakwaren in Nürnberg

NÜRNBERG - Über ihren Coup in einem Nürnberger Laden konnten sich zwei Diebe nur kurz freuen. Nachdem Sie Tabakwaren gestohlen hatten, wurden sie wenig später festgenommen.

Am Montagmorgen beobachtete ein Kunde eines Verbrauchermarktes im Nürnberger Stadtteil Gaismannshof einen Mann, der offenbar Tabakwaren stahl, und verständigte Angestellte des Marktes. Ein Mitarbeiter sprach den Mann an, der daraufhin flüchtete. Ein weiterer Kunde teilte der Polizei mit, dass er beobachtete, wie der Flüchtende in ein Fahrzeug stieg und sich mit einem weiteren Mann von dem Markt entfernte.

Im Verlauf der nachfolgenden Ermittlungen gelang es, das Fahrzeug zu identifizieren und in der Witschelstraße ausfindig zu machen. Die Polizei traf die beiden Tatverdächtigen dort in einer nahegelegenen Pension an. Außerdem fanden die Beamten Tabakwaren im Wert von circa 500 Euro sowie weiteres mögliches Diebesgut (Alkoholika). Die beiden Männer im Alter von 24 und 43 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Gegen das Duo wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

