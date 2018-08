Lagerfeuer an Pegnitz: Nürnberger Polizei schreitet ein

NÜRNBERG - Einer Gruppe junger Männer ist offenbar die Hitze zu Kopf gestiegen: Die sechs entfachten Sonntagnacht ein Lagerfeuer in einer Grünanlage des Pegnitzgrundes. Zuvor hatten sie dafür einen Holzzaun aus der Verankerung gerissen und zerlegt.

Die sechs jungen Männern, alle zwischen 19 und 21 Jahren alt, fielen gegen 1 Uhr nachts in einem Waldgebiet am Weigelshofer Weg in Mögeldorf auf. Dort hatte die Gruppe Teile eines Holzzauns aus der Verankerung gerissen und die Latten in Brand gesteckt, um ein Lagerfeuer zu machen. Bis die inzwischen verständigte Polizei eintraf und die Feuerwehr alarmierte, die das Feuers löschte.

Gegen die sechs jungen Männer wurde inzwischen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung eingeleitet. Außerdem wird geprüft, ob die Gruppe unter anderem auch gegen die Verordnung zur Verhinderung von Bränden verstoßen hat.

Die Polizei weist darauf hin, wie folgenreich das Feuer hätte sein können. Durch die anhaltende Hitze und die dadurch völlig trockenen Wiesen, Bäume und Sträucher bestand die hohe Gefahr, dass sie durch Funkenflug in Brand geraten. Hier gibt es Sicherheits-Tipps von der Nürnberger Feuerwehr.

