Länderspiele: Für Nürnberg gibt's nur die Kleinen

Bislang sind lediglich 27.000 Tickets für das Match gegen San Marino verkauft - vor 36 Minuten

NÜRNBERG - Schon wieder ein Fußball-Zwerg! Nach Kasachstan und Gibraltar empfängt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in Nürnberg San Marino, wie schon 2007. Der DFB lobt die Stimmung im Stadion, die Chancen auf "größere" Gegner aber stehen schlecht. Trotz vieler Länderspiele in der Stadt und einer starken Bilanz.

Déjà-vu: Schon vor genau zehn Jahren, 2007, empfing die deutsche Fußball-Nationalmannschaft San Marino – in Nürnberg. Vor ausverkauftem Haus endet das Spiel mit 6:0. © Foto: dpa



Déjà-vu: Schon vor genau zehn Jahren, 2007, empfing die deutsche Fußball-Nationalmannschaft San Marino – in Nürnberg. Vor ausverkauftem Haus endet das Spiel mit 6:0. Foto: Foto: dpa



44.000 Menschen haben im Nürnberger Stadion bei einem Länderspiel Platz, für das Spiel gegen San Marino sind bislang aber nur 27.000 Tickets verkauft. Bleibt das Stadion also fast halbleer? Eher halbvoll, so sieht das der Deutsche Fußball-Bund. Der ist mit der Zahl der abgesetzten Tickets durchaus zufrieden, zumal der große Hype um die Nationalmannschaft nach dem WM-Coup 2014 abflaut. "Nach einem solchen Höhepunkt ist ein Spannungsabfall normal", sagt dazu Oliver Bierhoff, Manager der Nationalmannschaft.

"Hochwertiger" wär' auch nicht schlecht

Nahe liegt aber, dass die Zuschauerzahl weniger mit der Nationalmannschaft zu tun hat, als mit dem Gegner: San Marino ist 204. der Fifa-Weltrangliste (mit 206 Plätzen). Aber: Abgehalten haben kleine Gegner die Fans in Nürnberg und der Region bislang nicht, weiß Christian Vogel, Nürnbergs Bürgermeister und Stadion-Chef. Die vergangenen Spiele - gegen Kasachstan und Gibraltar - waren ausverkauft. Auch Vogel würde sich über einen "hochwertigeren" Gegner freuen, jedes Länderspiel sei "etwas Besonderes und eine Ehre".

Und: Die Nationalmannschaft ist oft in Nürnberg zu Gast! 21 Länderspiele hat der DFB hier schon ausgetragen. Da können auch größere Arenen wie die in Dortmund (19), Schalke (17), Bremen (10) oder Kaiserslautern (9) nicht mithalten, sagt Vogel, der sicher ist, dass "wir auch beim nächsten Spiel wieder eine tolle Kulisse" haben werden.

Der DFB sieht Nürnberg als festen Länderspielstandort. Aber: Gegen einen "großen" Gegner, das wird deutlich, geht es auch in Zukunft eher in ein größeres Stadion, eines, das "Champions-League-Format" hat, was auch Ehrengäste und Ähnliches angeht.

Dabei lohnt sich der Weg nach Nürnberg. Hier haben Deutschlands Fußballer 13-mal gewonnen, sechsmal unentschieden gespielt und nur zwei Spiele verloren - gegen England 1965 (0:1) und gegen Brasilien 2005 (2:3). Neben Argentinien (auch 2005) waren das allerdings auch die namhaftesten Gegner.

Gut für die Kasse - und fürs Image

Immerhin: Jedes Länderspiel ist nicht nur aus monetärer Sicht (Einnahmen vor Abzug der Kosten: 500.000 Euro) gut für das Nürnberger Stadion, sondern auch für das Image. Also ist San Marino auch ein kleiner Schritt zum großen Ziel: Nürnberg als EM-Standort 2024.

Bilderstrecke zum Thema Spinne, Adler und Co.: Nürnberg feiert die Weltmeister Weltmeisterlicher Besuch im Frankenstadion - das lassen sich viele Fußballfans in der Region nicht entgehen. Und so bietet neben dem EM-Qualifikationsspiel der DFB-Elf gegen Gibraltar auch der Trubel auf den Rängen das ein oder andere Highlight.



Bilderstrecke zum Thema Pressestimmen: "Mario de Janeiro, Supermacht Deutschland" In einem nervenaufreibenden, aber nicht hochklassigen WM-Finale machte ein Mann den Unterschied: Mario Götze schoss in der Verlängerung mit einem Traumtor das entscheidende 1:0 und somit Deutschland zum vierten Weltmeistertitel. Wir haben die Stimmen der Weltpresse zusammengefasst.



Timo Schickler