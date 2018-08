Langwasserbad: Defektes Becken wird jetzt saniert

Auf Edelstahl eines Beckens befand sich so viel Rost, dass Wasser auslief - vor 37 Minuten

NÜRNBERG - Im juristischen Streit um ein defektes Schwimmbecken im Langwasserbad hat die städtische Bäderverwaltung einen Kompromiss erzielt. Sie teilt sich die Reparaturkosten mit dem Hersteller. Ab September soll darin wieder geschwommen werden.

Eines der Lehrbecken musste wieder trockengelegt werden. Zum Schulstart soll es allerdings wieder einsatzbereit sein. © Stefan Hippel



Eines der Lehrbecken musste wieder trockengelegt werden. Zum Schulstart soll es allerdings wieder einsatzbereit sein. Foto: Stefan Hippel



Schon zwei Jahre nach der Eröffnung des neu gebauten Langwasserbads musste Nürnberg-Bad in der Vorzeige-Badelandschaft eines der neuen Lehrschwimmbecken schon wieder trockenlegen und schließen. Der Grund: Rost auf dem Edelstahl – so viel Rost, dass Wasser auslief. Sowohl der Beckenboden als auch die Treppenbefestigungen zeigten Schäden. Der Verdacht auf Baumängel stand im Raum.

Der Überblick - welche Bäder in Bayern sanierungsbedürftig sind:

(Sollten Sie die Grafik nicht sehen, dann klicken Sie bitte hier.)

Mehrfach verzögerten sich seitdem die Prüfungen durch Sachverständige. Jetzt ist der Fall gelöst. In einem schiedsgutachterlichen Verfahren haben das Rathaus und die Herstellerfirma einen Vergleich ausgehandelt. Dieser sieht vor, die Reparaturkosten aufzuteilen. Die Kosten sollen rund 60.000 Euro betragen. Die Sanierung läuft seit dieser Woche. Sie findet im Rahmen der turnusmäßigen Wartung des gesamten Bades in den Sommerferien statt. Zu Schulbeginn soll das Lehrschwimmbecken dann wieder genutzt werden können. Das Langwasserbad öffnet am 8. September wieder.

Der öffentliche Betrieb war von der Becken-Panne nicht beeinträchtigt, durchaus jedoch der Schul- und Vereinssport. Hier musste viel Unterricht umorganisiert werden. Durch die schnelle Einigung sei ein langer Prozess zum Glück überflüssig geworden, stellt der für die städtischen Bäder zuständige Bürgermeister Christian Vogel fest. Die Beteiligung des Herstellers nannte er "fair".

isa