Lärm, Schimmel, Geldsorgen: Neuselsbrunner wehren sich

Bewohnern wurde das Weihnachtsfest gehörig vermiest - vor 24 Minuten

NÜRNBERG - Mitten im Winter stehen fünf Hochhäuser in Neuselsbrunn ohne Fassaden da - und das hat schlimme Folgen. Die Bewohner kämpfen schon jetzt gegen die Feuchtigkeit und den Schimmel, der sich in ihren Wohnungen breitmacht.

Während viele Nürnberger zum Fest ihre Balkone und Fenster schmücken, "schmücken" die fünf Hochhäuser in Neuselsbrunn Gerüste. An Heiligabend machten die Neuselsbrunner deshalb mobil und riefen zum Protest auf. © Stefan Hippel



"Hier lasse ich mein Kind nicht mehr schlafen", sagt Katharina Kunst, die soeben noch gegen die Zwangssanierung protestiert hat, und zeigt auf die Schimmelflecken, die sich an den Wänden im Kinderzimmer breitmachen. Wo noch keine Flecken zu sehen sind, löst sich bereits die Tapete. Katharina Kunst, Eigentümerin einer Wohnung im siebten Stock eines der Hochhäuser, kämpft mit allen Mitteln gegen die Ausbreitung des Schimmelproblems. Auf der Kommode steht schon ein entsprechendes chemisches Mittel, im Flur läuft rund um die Uhr ein Gerät, das die Luft in den Wohnräumen entfeuchten soll.

Zwei Liter Wasser leert sie jeden Tag aus. Zusätzlich hat sie im Wohnzimmer noch ein extra Heizgerät aufgestellt. Heizen, Chemie, lüften - mehr kann die junge Frau derzeit nicht tun. Und dennoch: Je kälter es draußen wird, desto feuchter werden die Wände. "Man muss nur über die Wand streichen, da spürt man das Wasser sofort", sagt Kunsts Mama, die am anderen Ende des Hochhaus-Flurs ihre Wohnung hat.

Etliche Bewohner der fünf Häuser haben ihre Möbel schon so weit wie möglich von den Außenwänden abgerückt. Katharina Kunst fürchtet schon jetzt, dass sie den großen Eck-Küchenschrank, der an die Wand geschraubt ist, wohl kaum noch retten kann.

Neue Schulden trotz schmaler Rente

Seit zwei Monaten schon versucht Katharina Kunst mit ihrer Tochter die Wohnung so häufig wie möglich zu verlassen. Als die Fassadenteile abgenommen wurden, war der Baulärm kaum noch zu ertragen. Zwölf Stunden am Tag - auch am Sonntag. "Meine Tochter geht aufs Gymnasium, wie hätte sie hier lernen sollen", sagt sie.

Dem Lärm folgt der Schimmel. Katharina Kunst aber hält aus. Vor drei Jahren hat sie die Wohnung gekauft. Um die Raten stemmen zu können, hat sie neben ihrem Vollzeitjob auch noch einen Nebenjob angenommen. Die Eigentumswohnung ihrer Mutter im gleichen Stockwerk dient der Bank als Sicherheit. Jetzt hat man Katharina Kunst geschrieben, dass sie bald 14.000 Euro berappen muss. Wie das gehen soll? "Muss ja", sagt die Neuselsbrunnerin. Ein Satz, den sie bei dem Besuch in ihrer Wohnung noch oft sagen wird.

Katharina Kunst hat für sich und ihre Tochter eine Wohnung gekauft und sie liebevoll dekoriert. Jetzt macht sich hier der Schimmel breit. © Stefan Hippel



Die Situation der Kunsts, sie ist exemplarisch für die vieler Neuselsbrunner. "Wir sind 1993 mit nichts als zwei Koffern nach Nürnberg gekommen", erzählt Kunsts Mama mit russischem Akzent. Neun Jahre später hat sie es geschafft und eine Eigentumswohnung gekauft. Bis heute ist die Bleibe nicht abbezahlt. Bis zur Rente hätte sie es schaffen wollen - und weiß jetzt, dass sie kurz vor dem Ziel wohl noch einmal 40.000 bis 50.000 Euro aufnehmen muss. "Wie soll ich die Raten denn in ein paar Jahren mit meiner kleinen Rente bezahlen können", sagt sie. Mama Kunst sieht andere in der Pflicht: "Wir haben das nicht gebaut, aber jemand hat erlaubt, dass das so gebaut wird", sagt sie.

Selbst wenn die Eigentümer die Kosten für die Fassadensanierung am Ende nicht aus eigener Tasche bezahlen müssten, es wird wohl Jahre dauern, bis sie Geld sehen. Kein Wunder, dass in Neuselsbrunn schon Immobilienmakler auf Kundenfang gehen, erste Wohnungen werden auf gängigen Portalen bereits zum Kauf angeboten. 67 Quadratmeter im 13. Stock sind für 173.000 Euro zu haben (Fassadensanierung inklusive), 56 Quadratmeter werden für 82.000 Euro angeboten (hier muss der neue Eigentümer selbst für die Sanierung aufkommen).

Jetzt sind die Anwälte am Zug

Für Katharina Kunst ist der Verkauf ihrer Wohnung keine Option. "Bei den Preisen in Nürnberg?", sagt sie nur, "wo sollen wir denn da bitteschön etwas finden." Überhaupt: Die Wohnung im Hochhaus habe sie ja nicht nur für sich selbst gekauft, sie wolle auch etwas für ihre Tochter schaffen. Und so sagt sie schon wieder den Satz, den sie so oft sagt: "Muss ja". Katharina Kunst ist überzeugt: Eigentlich hätte die Fassade gar nicht abgenommen werden müssen. Mittlerweile lässt sie sich anwaltlich vertreten. "Wir werden hier ja hochgradig verarscht", sagt sie. Genau dieses Gefühl hat am Heiligabend mittags auch etliche Nachbarn zu einer Protestaktion auf die Straße getrieben. Auf den Plakaten stand: "Sie haben unsere Häuser zerstört" und "Danke für die Bescherung."

Julia Vogl