Mitten in Nürnberg ereignete sich am Mittwoch ein Unfall: Ein Lastwagenfahrer fuhr einen Fahrradfahrer an. Der Vorfall ereignete sich, als der Lkw vom Steinbühler Tunnel kommend auf die Straße An den Rampen abbog. Dabei übersah er den Radler, der beim Zusammenprall mit dem Lkw am Bein verletzt wurde und ins Krankenhaus gebracht werden musste. Es kam zu größeren Staus am Steinbühler Tunnel. © ToMa/Reitmayer