Laufamholz: Auto geht in Garage in Flammen auf

Rauch drang bis in angebautes Wohnhaus vor - Brandursache unklar - vor 1 Stunde

LAUFAMHOLZ - In Laufamholz ist am Mittwoch ein Auto in einer Garage in Flammen aufgegangen. Weil auch aus dem angrenzenden Wohnhaus Rauch quoll, rückte die Feuerwehr zunächst mit mehreren Löschzügen an.

Bilderstrecke zum Thema Feuer in Garage: Auto geht in Flammen auf Bei einem Brand in einer Garage ist ein VW völlig ausgebrannt. Warum das Auto in Flammen aufging, ist noch nicht klar. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.



Der in der Garage abgestellte VW fing gegen 14.15 Uhr aus bisher ungeklärten Gründen Feuer. Die Bewohner des angrenzenden Hauses alarmierten daraufhin die Einsatzkräfte. Diese rückten zunächst mit mehreren Löschzügen an, da nicht nur aus der Garage, sondern auch aus einigen Fenstern des Wohnhauses Rauchwolken aufstiegen. Betroffen war dort allerdings nur ein Lagerraum, der durch eine undichte Verbindungstür zur Garage verqualmt war.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand, der in Flammen aufgegangene Wagen brannte allerdings vollkommen aus. Wie hoch der Schaden ist, konnte die Feuerwehr noch nicht abschließend sagen - in den nächsten Tagen ermitteln die Kripo und Versicherungsgutachter weiter zur Brandursache und den entstandenen Schaden.

