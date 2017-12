Laufdemo gegen geplante Tierversuche im Nordklinikum

Auch Politiker protestieren gegen Experimente im Labor - vor 24 Minuten

NÜRNBERG - Die Gegner von Tierversuchen am Nordklinikum erhalten Unterstützung aus der Politik. Außerdem will die Aktionsgruppe Tierrechte Bayern mit einer Aktion am Samstag, 16. Dezember, für Aufmerksamkeit sorgen.

Tierschutz-Gruppen haben bereits im Oktober vor der Lorenzkirche für ihr Anliegen geworben. © Eduard Weigert



Eine stille Laufdemonstration startet um 13 Uhr am U-Bahn-Eingang beim Nordklinikum. Die Teilnehmer tragen OP-Kittel, Handschuhe, Hauben und einen Mundschutz. Die Route geht über die Johannisstraße bis zum Jakobsplatz. Die Organisatoren hoffen, möglichst viele Besucher des Christkindlesmarkts zu erreichen.

Sie wollen das Thema der geplanten Tierversuche ins Bewusstsein der Öffentlichkeit bringen. Politische Mandatsträger melden sich zu Wort: "Wir lehnen aus ethischen und wissenschaftlichen Gründen die geplanten Tierversuche am Nürnberger Klinikum Nord kategorisch ab", erklärt Grünen-Stadträtin Monika Krannich-Pöhler, "es gibt genügend Alternativen und tierversuchsfreie Methoden, die Tierquälerei unnötig machen."

Eva Bulling-Schröter, ehemalige Bundestagsabgeordnete der Linken, bezeichnet Tierversuche als "unanständig und unethisch". Herbert Woerlein, tierschutzpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, spricht sich für einen Stopp des Genehmigungsverfahrens aus, bis alle Fragen umfassend geklärt sind.

Die Paracelsus Universität will im nächsten Jahr Versuche an Mäusen und Ratten zur Sehnen- und Knorpelforschung durchführen. Geplant ist die Haltung von 100 Mäusen und 20 Ratten für Experimente. Ein Labor für eine halbe Million Euro existiert bereits. Für die technische Prüfung der Einrichtung ist das Nürnberger Ordnungsamt zuständig. Die Genehmigung der Versuche muss dagegen die Würzburger Regierung von Unterfranken erteilen. Bereits zuvor hatten Tierschützer gegen die Pläne des Nordklinikums protestiert.

hv