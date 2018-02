Lebensgefahr: Tram fährt Fußgängerin am Doku-Zentrum an

Probleme auf der Linie 8 - Polizei sucht dringend nach Zeugen - vor 18 Minuten

NÜRNBERG - Kurz bevor die Straßenbahn einfuhr, wollte sie die Gleise überqueren: Eine 63-Jährige wurde direkt an der Haltestelle Doku-Zentrum von einer Tram erfasst. Die Polizei spricht von lebensgefährlichen Verletzungen - und sucht Zeugen.

Vor diese Straßenbahn geriet die Fußgängerin direkt am Nürnberger Doku-Zentrum. © ToMa/Eberlein

Warum die Frau die Straßenbahn übersah, ist derzeit noch unklar. Die Tram erfasste die 63-Jährige frontal, wobei sie auf die Gleise geschleudert wurde. Die Polizei spricht von lebensgefährlichen Kopfverletzungen. Ein Rettungshelikopter landete unweit der Unfallstelle, um die Frau zu erstzuversorgen. Sowohl der Fahrer als auch alle Fahrgäste in der Straßenbahn blieben unverletzt.

