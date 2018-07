Lebensmittelparadies Nürnberger Großmarkt

Eine Webreportage von Selina Deger und Vanessa Schwenk über - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Geschrei, hupende Autos und darunter ein Meer an Lebensmitteln. Der Nürnberger Großmarkt hat alles, was der Gaumen sich wünscht. Von arabischer Kost bis zu regionalen Produkten aus dem Knoblauchsland. Selina Deger und Vanessa Schwenk geben Einblick in das weitgehend unbekannte Areal des Großmarkts.

(Sollten Sie die Webreportage nicht sehen, dann klicken Sie bitte hier.)