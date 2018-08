Leere Briefkästen: "Verbundzustellung" macht Probleme

NÜRNBERG - Die Post verändert ihr Zustellsystem. Bislang wurden Briefe und Pakete getrennt zum Empfänger gebracht. Nun sollen beide Bereiche zusammengelegt werden. "Verbundzustellung" nennt sich das Zukunftsprojekt, das nicht immer reibungslos funktioniert. Manchmal einfach deshalb, weil ein Zusteller allzu menschliche Fehler macht.

Diese "Streetscooter" – Elektro-Kleinlaster mit bis zu 80 Kilometern Reichweite – sollen die Verbundzustellung ermöglichen. Eine erneute Veränderung der Zustellbezirke scheint da schon sehr wahrscheinlich. © Foto: Hendrik Schmidt, dpa



Frank H. war erst verwundert, dann verärgert. Mehr als eine Woche lang erhielt der Anwohner der Trierer Straße (Falkenheim) entweder gar keine Post oder Sendungen mit deutlicher Verspätung. Frank H. macht dies unter anderem an einer in Berlin erscheinenden Tageszeitung fest, die er per Post bezieht. Die eigentlich tagesaktuell zugestellt werden müsste. Wurde sie aber vorübergehend nicht. Zudem kam eine Büchersendung erst zwei Wochen später an, ein Computermagazin, das Frank H. abonniert hat, erhielt er kurzfristig gar nicht mehr. Als Ursache vermutet er die neue Verbundzustellung in seinem Bezirk.

In der Tat arbeitet die Post AG seit geraumer Zeit an deren flächendeckender Einführung – auch in Nürnberg. Dahinter steht der Umstand, dass das Paketaufkommen – angesichts boomender Internet-Einkäufe – immer mehr zunimmt, während die Zahl der Briefe seit Jahren kontinuierlich sinkt. Das stellt die Post vor wirtschaftliche Probleme – die nun mit einem System gelöst werden sollen, das es im Prinzip schon seit Ende der 1990er Jahre in ländlichen Regionen gibt: die Zustellung von Briefen und Paketen aus einer Hand.

"Streetscooter" spielt zentrale Rolle

In städtischen Bereichen spielt dabei der "Streetscooter" eine zentrale Rolle: ein Elektroauto, das die hundertprozentige Post-Tochter Streetscooter GmbH seit April 2016 in Serie baut. Das Fahrzeug mit etwa 80 Kilometern Reichweite soll künftig bundesweit Briefe und Pakete zum Adressaten transportieren. Dafür werden die Zustellbezirke vergrößert und neu zugeschnitten. Mittelfristig, so befürchtet zumindest die Gewerkschaft Verdi, wird die Verbundzustellung Arbeitsplätze kosten. Denn nur dann könne die Post AG ihr Ziel – Einsparungen – erreichen.

Bei der Einführung der Verbundzustellung in den Zustellbezirken kommt es immer wieder zu Reibungsverlusten. Post-Sprecher landauf, landab beziehen medial Stellung zu Klagen, wonach Briefkästen mal tagelang leer bleiben, um dann plötzlich überzuquellen. Die Kollegen müssten sich an das neue System gewöhnen, heißt es unisono. Dies führe dazu, dass Zusteller mitunter ihre Tagesfuhre nicht ganz schafften – vor allem in ländlichen Regionen.

Nach zehn Stunden muss die Zustellung ruhen

Auch in Falkenheim, wo Frank H. wohnt, sowie in den angrenzenden Stadtvierteln wurde vor einigen Wochen die Verbundzustellung eingeführt, bestätigt der für Nürnberg zuständige Post-Sprecher Erwin Nier. Aktuell seien insgesamt 15 Kräfte im Stadtsüden mit "Streetscootern" unterwegs. Just in der Anfangsphase der Umstellung wurden Nier zufolge einige der Zusteller dort krank. Deren Arbeit mussten die Kollegen der Nachbarbezirke mit übernehmen. Und das habe letztlich zu den Problemen geführt, die Frank H. gegenüber der Lokalredaktion beklagt.

Die Post-Zusteller haben es nicht leicht. Erst bekamen sie Elektro-Fahrräder – und damit größere Zustellbezirke. Jetzt führt die Post AG die Verbundzustellung von Brief- und Paketpost ein. Da kann es schon mal zu Ausfällen kommen. © Foto: Sebastian Kahnert, dpa



Den eigenen Zustellbezirk zu beackern und zusätzlich Post eines Kollegen zu übernehmen, ist natürlich zu viel. In solchen Fällen sind die Zusteller gehalten, nach zehn Arbeitsstunden abzubrechen, sagt Post-Sprecher Nier. Am folgenden Arbeitstag sollen sie dann an der Stelle ihrer Rundtour fortfahren, an der zuvor der Abbruch erfolgte. Ein junger Zusteller, der Stammkraft in einem anderen Zustellbezirk ohne Verbundzustellung ist, habe den Bereich in Falkenheim als Springer übernommen. Er habe die Vorgaben für einen Abbruch missverstanden und – trotz einer vorherigen Einweisung – angenommen, er müsse jeden Tag mit der Zustellrunde neu beginnen, sagt Nier. So sei es dazu gekommen, dass Postkunden wie Frank H. plötzlich vorübergehend gar keine Post mehr erhielten.

Mehr Zeit für Dialogpost

Am dritten Arbeitstag fiel dem Teamleiter des jungen Mannes auf, dass sich die Post für die weiter hinten liegenden Adressen der Zustellrunde in den Fächern stapelte. Er sprach mit dem Zusteller und erklärte ihm die Abbruch-Regelung nochmals. Frank H. zufolge soll der Stammzusteller von 20 Kisten mit Post berichtet haben, die er bei seiner Rückkehr vorgefunden habe. Diese Zahl bestätigt Post-Sprecher Nier – und unterstreicht gleichzeitig, dass es sich hier nicht um Standardbriefe, sondern um sogenannte Dialogpost handelte: Massendrucksachen und Werbesendungen von Reisebüros, Versandhäusern und anderen Werbetreibenden, die aktuell in überdurchschnittlich großen Mengen bei der Post eingeliefert würden.

Im Gegensatz zum Standardbrief, der regelmäßig am nächsten Werktag im Briefkasten des Adressaten liegen muss, hat die Post für Dialogpost vier Bearbeitungstage Zeit. Der Inhalt der 20 Kisten war zum fraglichen Zeitpunkt seit zwei Tagen im Haus, so Nier. Und: Es handelte sich um Sendungen für mehrere Zustellbezirke.

Zusteller betreuen jeweils bis zu 1500 Adressaten

In eine Kiste passen etwa 400 Standardbriefe, bei 20 Kisten hätten dann also bis zu 8000 Sendungen auf den Zusteller gewartet. Tatsächlich sind die Bezirke nach den Worten Niers so zugeschnitten, dass die Zusteller jeweils bis zu 1500 Adressaten betreuen. Hätte es sich bei den 20 Kisten um Dialogpost für nur einen Zusteller gehandelt, dann wäre in der Tat zuvor einiges grandios schiefgegangen, unterstreicht der Unternehmens-Sprecher.

Seit Kurzem nun ist in dem Bezirk, in dem Frank H. wohnt, eine neue Stammzustellerin unterwegs. Diese erfahrene Postbotin habe schon zuvor in der Verbundzustellung gearbeitet. Damit dürften die Probleme der Vergangenheit angehören, sagt Erwin Nier: "Bei den von der verspäteten Zustellung betroffenen Kunden entschuldigen wir uns in aller Form."

