Leiche am Busbahnhof: 39-Jähriger starb an Drogen

Vorfall sorgte am Sonntag für Aufsehen - Mann war als Konsument bekannt - vor 19 Minuten

NÜRNBERG - Bei der am Sonntag am Nürnberger Busbahnhof gefundenen Leiche handelt es sich offensichtlich um einen Drogentoten. Das gab die Polizei am Montag bekannt.

Auf einer Toilette am Nürnberger ZOB starb am Sonntag ein Mann. (Archivbild) © Stefan Hippel



Auf einer Toilette am Nürnberger ZOB starb am Sonntag ein Mann. (Archivbild) Foto: Stefan Hippel



Nachdem die Angaben am Sonntag trotz Nachfrage sehr vage waren, hat sich die Polizei am Montag zu der am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Nürnberg gefundenen Leiche geäußert. Wie das Präsidium Mittelfranken mitteilte, handelt es sich bei dem Toten um einen 39-Jährigen.

Gegen 14 Uhr sei zunächst der Rettungsdienst wegen eines leblosen Mannes auf der Toilette des ZOB verständigt worden. Die Rettungskräfte konnten jedoch nur noch den Tod des 39-Jährigen feststellen.

Laut Polizei war der Mann als Drogenkonsument bekannt. Da bei ihm benutzte Rauschgiftutensilien aufgefunden wurden, geht die Kriminalpolizei derzeit davon aus, dass der Mann infolge des Drogenkonsums starb. Ermittlungen des Kriminaldauerdienstes zur Todesursache laufen. Hinweise auf eine Straftat ergaben sich für die ermittelnden Polizeibeamten bislang nicht. Eine Obduktion sowie ein chemisch-toxikologisches Gutachten sollen nun die genauen Umstände des Todes klären.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

Bilderstrecke zum Thema Der Nürnberger ZOB: Geschichte einer Fehlkonstruktion Schön ist er nicht gerade, dafür hat er aber eine über 50-jährige aufregende Geschichte: der Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB) am Willy-Brandt-Platz. Sehr rühmlich waren seine Anfänge nicht: Als Fehlkonstruktion wurde er gescholten, als er 1961 zum ersten Mal befahren wurde. Über die Jahre hat er sich deutlich verändert - ist heute auf einen Bruchteil seiner einstigen Größe zusammengeschrumpft. Eine Geschichte in Bildern.



schiem / sh E-Mail