Leiche am Nürnberger Busbahnhof gefunden

Einsatz erregte Aufsehen am Sonntagnachmittag - Todesursache noch unklar - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Grausiger Fund am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Nürnberg: Am Sonntagnachmittag wurde dort eine Leiche entdeckt. Das bestätigte ein Polizeisprecher.

Am Nürnberger Busbahnhof wurde am Sonntag eine Leiche entdeckt. (Archivbild) © Stefan Hippel



Am Nürnberger Busbahnhof wurde am Sonntagnachmittag eine Leiche gefunden. Die alarmierten Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst konnten nur noch den Tod der Person feststellen. Der Leichnam wurde daraufhin abtransportiert. Zahlreiche Passanten bekamen den Einsatz mit. Ein Polizeisprecher bestätigte das Geschehen gegenüber nordbayern.de, wollte aber auf die Umstände nicht näher eingehen. Auch zu Alter oder Geschlecht der toten Person macht er keine Angaben. Die Ermittlungen zur Todesursache würden laufen, sagte der Sprecher. Es gebe aktuell jedoch keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen.

Dass es sich um einen Drogentoten handeln könnte, bleibt somit Spekulation. Immer wieder nutzen Fixer beispielsweise die öffentlichen Toiletten am ZOB, um sich einen Schuss zu setzen. Die Achse, die vom Hauptbahnhof über die Königstorpassage und den Busbahnhof zur Wöhrder Wiese verläuft, gilt als "Schwerpunkt" der Drogenkriminalität in Nürnberg.

