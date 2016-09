Leiche in Nürnberger Wohnung: Polizei nimmt Sohn fest

Totschlag in Wöhrd? Der 40-Jährige ist dringend tatverdächtig - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Grausiger Fund im Nürnberger Stadtteil Wöhrd: Eine 65-Jährige entdeckte am Samstagnachmittag die Leiche ihres Ehemanns in der gemeinsamen Wohnung. Wenig später wurde der Sohn festgenommen. Der Verdacht: Totschlag.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass dem 78-Jährige "stumpfe Gewalt" zugefügt wurde. Eine von der Kriminalpolizei angeordnete Obduktion ergab am Sonntag, dass diese Verletzungen wohl auch todesursächlich waren. Zuvor stießen die Ermittler auf "mehrere Unstimmigkeiten". Welche allerdings, darauf kann die Polizei derzeit noch nicht genauer eingehen.

Wenig später wurde der Sohn des 78-Jährigen festgenommen. Er steht im dringenden Verdacht, seinen Vater getötet zu haben. Der 40-Jährige ließ sich widerstandslos am Tatort - der Wohnung seines Vaters in der Sulzbacher Straße - festnehmen. Der Verdacht lautet derzeit auf Totschlag, ein Ermittlungsrichter soll in Kürze klären, ob der Mann in Untersuchungshaft muss.

tl