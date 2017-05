Lernen statt lagern: Ein Blick in die Adolf-Reichwein-Schule

Aus unserer Serie "Neues Leben in alten Hallen" - vor 54 Minuten

NÜRNBERG - Früher lagerten in dem Gebäude tonnenweise Mehl, Nudeln und Co., heute beherbergt das frühere Lebensmittellager am Schleifweg in Nürnberg die reformpädagogische Adolf-Reichwein-Realschule.

330 Schülerinnen und Schüler lernen hier ganztags - und freuen sich über das ungewöhnliche Ambiente.

In der Serie "Neues Leben in alten Hallen" blicken wir hinter die Kulissen der Schule und des 100 Jahre alten Gebäudes. Er ist genau in jener Zeit entstanden, als der Gründervater der Schule geboren wurde.

roe