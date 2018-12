Was war das Beste in 2018? Diese Nürnberger verraten ihre persönlichen Höhepunkte des Jahres. Bei den Highlights mit dabei sind ein Foto für einen Blinden und eine freudige Überraschung...

Klicken Sie sich durch unsere historischen Bilder aus dem Dezember 1968 und lesen Sie, was Nürnberg damals bewegte!

Ab Januar gibt der Förderverein Felsengänge wieder exklusive Einblicke in Nürnbergs Unterwelt. Diesmal geht es steil hinab in den Panierskeller, wo sich bei Luftangriffen im Zweiten Weltkrieg tausende Menschen versteckten. Darunter auch viele Schulkinder. Hier kommen faszinierende Bilder!

Am Freitagabend fing der Dachstuhl eines Gartenhauses aus bislang unbekannter Ursache Feuer. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und die in einer Voliere aufbewahrten Vögel in Sicherheit bringen. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.