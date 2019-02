"Let's Dance"-Live-Tour macht auch in Nürnberg Halt

Kostüme, Konfetti und Glamour bei Live-Ausgabe der Fernsehshow - vor 46 Minuten

NÜRNBERG - Massimo Sinató, Motsi Mabuse, Joachim Llambi - diese Namen dürften jedem Fan der Fernsehshow "Let's Dance" ein Begriff sein. Nun gehen die prominenten Tänzer mit ihrem Bühnenspektakel auf Tour - und machen dabei auch in Nürnberg Halt.

Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi werden ihre Urteilskraft auch in der Live-Ausgabe von "Let's dance" unter Beweis stellen. Foto: RTL/StefanGregorowius



14 Prominente werden in diesem Jahr an der Seite von Profitänzern über die Bühne der Fernsehshow "Let's Dance" wirbeln. Doch die Sendung, deren 12. Staffel am 15. März startet, ist in diesem Jahr nicht das einzige Highlight für Anhänger der tanzenden Promi-Profi-Symbiose. Im Spätherbst nämlich gehen einige der Artisten, von denen inzwischen selbst schon viele Prominentenstatus erreicht haben, auf gleichnamige Live-Tour. Bestätigt ist bislang die Teilnahme von Massimo Sinató, Marta Arndt und Robert Beitsch. Ebenfalls mit dabei ist die beliebte Jury um Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi, die Abend für Abend ihr Urteil fällen wird. Regie führt Komiker und Moderator Thomas Herrmanns.

Die Zuschauer sollen während der gesamten Show eine "optimale Sicht auf die faszinierenden Tänze" erhalten. "Durch die zusätzlichen Kameras", so heißt es in einer Pressemitteilung, "bekommt das Publikum jede elegante Bewegung der Tanzpaare bis ins kleinste Detail auf den großen Videowänden zu sehen". Laut Veranstalter sind rund zwei Monate nach Vorverkaufsstart bereits 50.000 Tickets verkauft.

"Let's dance live" macht am 15. November 2019 ab 20 Uhr in der Arena Nürnberger Versicherung Halt. Karten gibt's in unserer Ticketcorner.

lio