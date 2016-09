Letzte Kunst-Schau im Nürnberger Borgo-Ensemble

Kreatives Team muss mal wieder umziehen: Ausstellung mit leiser Ironie - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die ehrenamtlichen Kulturvermittler vom Nürnberger Borgo-Ensemble haben wieder eine sehenswerte Übersichtsausstellung regionaler Kunst organisiert. Es ist ihre voraussichlich letzte am derzeitigen Standort.

Windschnittig wie ein Porsche: Fahrzeuge von Wolf Sakowsi im Borgo-Ensemble. Foto: Eduard Weigert



Borgo-Initiator und -Gründer Reiner Bergmann sieht sich und seine Mitstreiter als Nomaden. Erst im Frühjahr 2015 waren sie von der westlichen Stadtgrenze in den Nordosten gezogen, jetzt müssen sie wohl bald erneut ihr Domizil wechseln. Das ehemalige Porsche-Autohaus in der Dresdener Straße, in dem sie derzeit logieren, soll im nächsten Frühjahr abgerissen werden. Da jüngst bereits im ganzen Haus die Heizung ausgebaut wurde, sind die Räumlichkeiten in der bevorstehenden kühleren Jahreszeit kaum bespielbar. Dennoch ist Reiner Bergmann guter Dinge: „Bisher hat uns noch niemand einen konkreten Tag genannt, an dem wir hier endgültig raus müssen. Darum machen wir halt nach Möglichkeit weiter.“

Die aktuelle Borgo-Schau ist eine Einladung zur „Zustandsbewertung“ des Abbruchhauses und der dort gepflegten Verbindung von „Kunst und Freundschaft“.

Verfall und Provisorium

Viele der ausstellenden Künstlerinnen und Künstler zeigen Arbeiten, die sich auf ironisch-augenzwinkernde Weise mit Themen wie Abnutzung, Verfall, Provisorium auseinandersetzen. Da sind zum Beispiel die bewusst wackelig und mehr oder minder ruinös gestalteten (Fantasie-)Architekturmodelle von Fredder Wanoth, die von wilden Hauswand-Kritzeleien angeregte Malereien von Chris Koch, die fragmentarischen Fresken von Lisa Wölfel oder die raffinierten Schrott-Plastiken von Waldemar Scheck und Phillip Eyrich. Als Symbole der Vergänglichkeit erscheinen nicht zuletzt die Assemblagen und Raum-Installationen, die Rainer Bergmann und Reiner Zitta seit Jahrzehnten aus allerlei Zivilisationsmüll konstruieren.

Ein Bindeglied zwischen Kunst und Umweltschutz (inklusive Müllvermeidung und -verwertung) ist die ausgestellte Dokumentation der „Ecotopia Biketour 2016“. Da geht es um kreative Formen der Aufklärung im Rahmen einer langen, beschwerlichen Fahrradtour von Warschau in Polen nach Tallin in Estland. Kultur als Bewegung und permanente Veränderung thematisieren einige weitere Ausstellungsteilnehmer. Ästhetische Höhepunkte der Präsentation bilden etwa die rhythmischen Abstraktionen von Horst Georg Heidolph, die kraftvoll-gestischen Pinselschwünge von Karina Küffner und die auf Leichtmetall-Gestelle mit Rädern reduzierten windschnittigen Fahrzeuge von Wolf Sakowsi.

Satirische Beschwörungen

In den düster wirkenden kleineren Räumen im ersten Stock der derzeitigen Borgo-Heimstätte wurden Werke der regionalen Vertreterinnen und Vertreter des abgründigen und phantastischen Humors konzentriert. Zu sehen sind dort die alle denkbaren Arten menschlicher Schwäche und Torheit gnadenlos karikierenden Zeichnungen, Malereien und Collagen von Uschi Neuwert, Cornelia Effner, Wicky Reindl, Gerd Bauer und Hartmut Kuhnke.

Leicht satirische Beschwörungen westlicher und fernöstlicher Dämonen sind die Bilder der jungen Malerin Sejin Kim. Das einstige Autohaus mag tatsächlich abbruchreif sein, aber die Nürnberger Kunstszene befindet sich nach wie vor in einem erfreulichen Zustand.

Borgo-Ensemble, Dresdener Str. 4: „Zustandsbewertung“. Bis 25. Sept., Mi. 17–20 Uhr, Sa. 15–18 Uhr. Zur Finissage am 25. Sept. ist von 15 bis 20 Uhr geöffnet.

BERND ZACHOW