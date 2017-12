Lichterglanz: Wir suchen die schönste Weihnachtsdeko!

LED-Leuchten und mehr zieren wieder viele Häuser in der Region - vor 0 Minuten

NÜRNBERG - Mal hier ein Lichtchen, dort ein leuchtender Stern — um diese Zeit sorgen viele für zusätzliche Illumination in und an ihren Häusern. Manch einer geht dabei an die Belastungsgrenzen seiner Sicherungen. Haben auch Sie ihr Haus weihnachtlich beleuchtet? Dann schicken Sie uns Fotos!

Schon einen hohen Bekanntheitsstatus hat dieses hell erleuchtete Haus im Nürnberger Stadtteil Zerzabelshof. © Foto: Stefan Hippel



Schon einen hohen Bekanntheitsstatus hat dieses hell erleuchtete Haus im Nürnberger Stadtteil Zerzabelshof. Foto: Foto: Stefan Hippel



Als die LED-Leuchten vor einigen Jahren aufkamen, verzogen die Freunde der weihnachtlichen Dekoration das Gesicht. "So gemütlich wie ein Bahnhofsklo", hieß es. Grund war der kalte und ins bläulich gehende Farbton, der jeglichen Weihnachtszauber zunichte machte.

Wer in der Nürnberger Regenbogenstraße (Gartenstadt) wohnt, der mag es freilich farbenfroh. Rentiere, Weihnachtsmänner und Schneemänner dürfen in diesem Garten erhellende Momente erleben. © Foto: Stefan Hippel



Wer in der Nürnberger Regenbogenstraße (Gartenstadt) wohnt, der mag es freilich farbenfroh. Rentiere, Weihnachtsmänner und Schneemänner dürfen in diesem Garten erhellende Momente erleben. Foto: Foto: Stefan Hippel



Seither ging die Entwicklung weiter und die LED gibt es mittlerweile in ansehnlichem Warmweiß - mit ihren großen, naturgemäßen Vorteilen: Hell, platzsparend und der Stromverbrauch ist gering. Damit konnte sich die LED endlich auch ihren Platz im Dezember sichern - und so mancher, der wegen der Kosten gezögert hat, lässt es jetzt ordentlich leuchten.

Wie sich bei einem Streifzug unserer Fotografen durch Nürnberg zeigte, gehen die Geschmäcker dabei auseinander. Während die einen es einfach bei schlichten Lichtern belassen, kann die Vorweihnachtszeit für andere nicht bunt genug sein. Rentiere, Weihnachtsmänner - alles lässt sich beleuchten. Und der Schnee steuert eine reflektierende weiße Decke dazu bei.

Haben auch Sie ihr Haus weihnachtlich beleuchtet? Dann schicken Sie uns ein Foto an redaktion@nordbayern.de! Wir basteln aus den Einsendungen eine Bildergalerie, die zeigen soll, wie kreativ Nürnbergs Häuser und Wohnungen dekoriert sind.

rus