Holiday on Ice lässt das versunkene Inselreich Atlantis mit einer Show voller Eis-Artistik wieder auferstehen. Die Premiere am Samstag in Nürnberg wurde begleitet von artistischen Meisterstücken und spektakulären Showeinlagen. Auch die deutschen Olympiasieger Aljona Savchenko und Bruno Massot verzauberten die Zuschauer auf dem Eis mit einer einzigartigen Kür. Bilder des magischen Abends gibt es hier.