Lidl an Heiligabend: Bahnhofs-Betriebspflicht gibt es nicht

SPD-Abgeordneter bat bei Bahn-Vorstand Pofalla um Ausnahme - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Dass die Lidl-Filiale im Hauptbahnhof an Heiligabend öffnen soll, sorgt für große Empörung bei der Bevölkerung. Lidl begründete dies mit einer angeblichen Betriebspflicht - doch die gibt es laut NZ-Recherchen nicht.

Hat an Heiligabend von 8 bis 14 Uhr geöffnet: Die Lidl-Filiale am Nürnberger Hauptbahnhof. © Michael Matejka



Man habe "den Wunsch geäußert", dass die Geschäfte, die Reisendenbedarf anbieten, an 365 Tagen im Jahr geöffnet sind, sagte ein Bahn-Pressesprecher auf Anfrage der Nürnberger Zeitung. Im Mietvertrag festgelegt sei diese Regelung allerdings nicht, man könne die Geschäfte auch nicht dazu zwingen. Unter Reisendenbedarf fallen nicht nur Lebensmittel: Auch Drogerie-Artikel, Zeitungen und Zeitschriften, Blumen, Tabak und Souvenirs sollten jeden Tag verfügbar sein, wenn es nach der DB geht: "Unsere Kunden sind auch an Sonn- und Feiertagen unterwegs und sollen am Bahnhof alles finden, was sie brauchen", so der Pressesprecher. Der Lidl am Nürnberger Bahnhof hatte zuvor angekündigt, an Heiligabend von 8 bis 14 Uhr öffnen zu wollen.

Martin Burkert fürchtet um die öffentliche Sicherheit

Damit dürfte auch der Brief obsolet sein, den der Nürnberger SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Burkert an Deutsche-Bahn-Vorstand Ronald Pofalla geschrieben hat. Darin fordert er Pofalla auf, für Heiligabend eine Ausnahme für die vermeintliche Betriebspflicht zu machen. Dies begründet Burkert zum einen mit der Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die er durch "massive Überforderung" gefährdet sieht.

Zum anderen lasse sich auch eine Gefahr der öffentlichen Sicherheit im Hauptbahnhof nicht ausschließen. Schon oft habe die Filiale an Feiertagen aufgrund des großen Andrangs einen "Einlass-Stopp" verhängen müssen. "Einen Ansturm mit Verletzungsgefahren für die Beteiligten mögen wir uns an Heiligabend wohl alle nicht vorstellen", so Burkert in seinem Anschreiben.

Der Ball liegt nun wieder beim Discounter Lidl, der offenbar doch selbst entscheiden kann, ob er seine Filiale im Hauptbahnhof an Heiligabend öffnen möchte oder nicht.

