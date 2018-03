Line-Up steht: "Container Love" findet auch 2018 statt

Chris Liebing wird Headliner bei der Elektro-Sause am Nürnberger Hafen - vor 51 Minuten

NÜRNBERG - Im Sommer entsteht am Nürnberger Hafen erneut ein kleines Elektro-Dorf: Das Festival "Container Love" wird nach seiner Premiere auch 2018 wieder stattfinden. Das Line-Up steht bereits - und auch diesmal fahren die Macher internationale Top-DJs auf.

Es war heiß bei der ersten Ausgabe von "Container Love" - das hat der Stimmung aber offenbar keinen Abbruch getan. © Günter Distler



Es war heiß bei der ersten Ausgabe von "Container Love" - das hat der Stimmung aber offenbar keinen Abbruch getan. Foto: Günter Distler



Die Container stehen gestapelt aufeinander, ziehen Mauern, bilden Türme. Ein wenig wirkte das Festivalgelände des "Container Love", das im vergangenen Sommer Premiere feierte, wie ein kleines Dorf aus Lego-Steinen. Dazwischen: Feiernde Menschen und wummernde Elektro-Beats, eine Dauer-Party, zwei Tage lang.

Bilderstrecke zum Thema Elektro-Ekstase: Die Bilder vom ersten "Container Love"-Festival Drei Areas vereint auf einem Festivalgelände mit 70 riesigen Schiffscontainern. Von der außergewöhlichen Idee des Festivals "Container Love" ließen sich auch Tausende Feierwütige anstecken und tanzten zu feinsten Elektro-Beats am Nürnberger Hafen. Die Premiere war also geglückt, die Bilder umso atemberaubender.



Die erste Ausgabe des "Container Love" lief erfolgreich, sagen die Veranstalter. So erfolgreich, dass das Concertbüro Franken für den kommenden Sommer eine Fortsetzung ankündigt. Am 30. Juni und 1. Juli wird die Elektro-Sause wieder am Nürnberger Hafen stattfinden, dann wieder vor der einzigartigen Kulisse mit Industriecharme.

Chris Liebing kommt zurück nach Franken

Hoch gestapelt werden aber nicht nur die Container, auch für das Line-Up versprechen die Macher "nationale und internationale DJs der Spitzenklasse", wie es in einer Pressemitteilung heißt. Angeführt wird das Programm von Chris Liebing, einem der gefragtesten Plattendreher der Szene, der nach drei Jahren Abstinenz das erste Mal wieder in Franken auflegt. Dazu kommen weitere bekannte Gesichter wie das DJ-Duo Aka Aka und Alan Fitzpatrick.

Das Motto der Veranstaltung heißt in diesem Jahr "2 Days - 3 Stages", zwei Tage lang soll dann auf zwei Floors gefeiert werden. Zudem werde es im Hirsch und in der Rakete nach dem ersten Festivaltag Aftershowpartys geben. "Der Veranstalter wird auch Shuttlebusse anbieten, die die Feiernden sicher vom Hafen zu den beiden Clubs bringen", heißt es in der Pressemitteilung der "Container Love"-Macher. Der Vorverkauf für die Zwei-Tages-Tickets läuft bereits.

Das komplette Line-Up im Überblick:

Chris Liebing, Alan Fitzpatrick, AkaAka, Mark Reeve, Coyu, Reset Robot, Daniel Sanchez, Defex, Simo Lorenz,Vanessa Sukowski,Stefanie Raschke, Bernhard Groeger, DJ To., Milan Milano, Karlo Weinberg, Felix Eul, T.Blisskin, Ben Teufel, Red Elli, Michal Stastny, Patrick Herold, Lehmann & Harry, Peaco, Sanio& Zarth, Joe Pit, Stefanos Skifos, Peter Wolf, Stefan Riegauf, In-Common, Tekstasy, Dominique Lamee, Durch Dick und Dünn b2b tec.no, Baba, Aurenz b2b Jonas Purrucker

Tobi Lang Online-Redakteur E-Mail