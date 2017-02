Linksdrall in der Pirckheimerstraße: Audi auf Abwegen

Seniorin kam mit ihrem Auto von der Straße ab und krachte gegen VW Golf - vor 23 Minuten

NÜRNBERG - Eine 74-Jährige hat in der Pirckheimerstraße in Nürnberg einen Autounfall verursacht. Die Seniorin kam mit ihrem Audi nach links von der Straße ab und krachte gegen einen parkenden Golf. Erst ein Postverteilerkasten und ein Baum stoppten die Fahrt.

Eine Seniorin ist mit ihrem silbernen Audi in der Pirckheimerstraße gegen einen geparkten Golf gekracht. © privat



Eine Seniorin ist mit ihrem silbernen Audi in der Pirckheimerstraße gegen einen geparkten Golf gekracht. Foto: privat



Die Wucht des Aufpralls muss enorm gewesen sein. Meterweit lagen Trümmer verstreut. Eine Baumbegrenzung aus Eisen hatte der silberne Audi einfach umgeknickt, einen Postverteilerkasten und einen schwarzen VW Golf mal eben aus dem Weg geräumt. Eingekeilt zwischen dem Golf und einem Baum blieb der Unfallwagen schließlich stehen.

Die Fahrerin, eine 74-jährige Seniorin, wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sie kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Wie ein Polizeisprecher berichtet, war die Frau gegen 9.45 Uhr am Sonntagvormittag mit ihrem Audi in der Pirckheimerstraße im Nürnberger Norden unterwegs, als ihr Wagen aus noch ungeklärter Ursache nach links ausbrach.

Das Fahrzeug fuhr quer über die Gegenfahrbahn, krachte in den in einer Parkbucht abgestellten Golf und drückte diesen über den Gehsteig gegen die Fassade eines Friseursalons, ehe es, wie beschrieben, zum Halten kam. Bei dem Unfall entstand nach Schätzungen der Polizei ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

sh

Mail an die Redaktion