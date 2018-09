Live-Stream: Söder und Kohnen treffen sich zum Wahlduell

Nürnberger Nachrichten laden Politiker zum Duell in Restaurant Gutmann - vor 57 Minuten

NÜRNBERG - Die "Nürnberger Nachrichten" fordern Ministerpräsident Markus Söder und SPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen am Dienstag zum großen Polit-Duell am Dutzendteich heraus. Es wird womöglich das einzige der beiden bleiben. User können das Gefecht im Live-Stream verfolgen!

Die beiden SPD- und CSU-Spitzenkandidaten Markus Söder und Natascha Kohnen treffen sich am Dienstag zum großen Wahlkampf-Duell im Nürnberger Restaurant Gutmann. Foto: Hoppe/Hase/Armer/dpa



Ausgerechnet in der Heimatstadt von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kommt es zum wohl wichtigsten Wahlduell mit SPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen.

Auf Einladung der Nürnberger Nachrichten findet die Debatte am Dienstag um 19.30 Uhr im Gutmann am Dutzendteich statt. Nach Angaben der SPD ist es das erste und vermutlich einzige Duell der beiden vor der Landtagswahl in Bayern am 14. Oktober. Das Wortduell wird nicht im Fernsehen zu sehen sein. User, die trotzdem am verbalen Gefecht der Spitzenkandidaten teilhaben wollen, können das jedoch auf nordbayern.de oder über die Facebook-Seite der Nürnberger Nachrichten tun. Hier wird die komplette Diskussion im Live-Stream ausgestrahlt.

Söder bekommt grünen Kontrahenten

Die wichtigsten Ergebnisse in der Zusammenfassung und Bilder gibt's im Anschluss auf nordbayern.de. Auch Natascha Kohnen stellt ein Live-Video zum Duell auf ihrer Homepage zur Verfügung.

Am 26. September, zweieinhalb Wochen vor der Landtagswahl in Bayern soll es dann auch im BR-Fernsehen ein TV-Duell mit dem Ministerpräsidenten geben. Hier steht Söder nach Angaben des bayerischen Fernsehens eine Stunde der Spitzenkandidat der Grünen, Ludwig Hartmann, gegenüber.Mit der Entscheidung für ein schwarz-grünes Duell sorgte der BR für ordentlich Kritik.

