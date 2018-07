Live-Ticker zum Nürnberger Bardentreffen: Der Samstag

Vom Hauptmarkt bis zur Insel Schütt - wir sind wieder live dabei! - vor 35 Minuten

NÜRNBERG - Nachdem am Freitag bereits Bands und Künstler wie Liniker e os Caramelos, Goldjunge und Kellerkommando das Bardentreffen in mystischem Blutmond-Ambiente einläuteten, erwarten die Nürnberger auch am Samstag allerhand musikalische Besonderheiten. Wir sind wieder live vor Ort mit dabei!