Lkw beschädigt Straßenbahn-Oberleitung in Nürnberg

Die Linie 4 ist zwischen Tiergärtnertor und Am Wegfeld gesperrt - vor 22 Minuten

NÜRNBERG - Ein Lastwagen hat am späten Sonntagabend in der Bamberger Straße einen Oberleitungsmast gerammt und dabei die Leitung beschädigt. Auf der Linie 4 kommt es deshalb zu Verzögerungen.

Ein Lkw hat am Sonntagabend einen Oberleitungsmast in der Bamberger Straße gerammt. © ToMa



Nach ersten Informationen fuhr ein Lkw gegen 21.30 Uhr auf die Bamberger Straße und bog aus bislang ungeklärter Ursache auf die Straßenbahnspur ab. Dabei rammte er einen Oberleitungsmast, der daraufhin umknickte. Die Oberleitung wurde derartig beschädigt, dass die Straßenbahnlinie 4 zwischen den Haltestellen Tiergärtnertor und Am Wegfeld aktuell gar nicht verkehren kann. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. Wegen Reparaturarbeiten fährt die Linie 4 voraussichtlich auch am Montag in diesem Bereich nicht.

