Lkw bleibt auf Schiene liegen: Verkehrschaos in der Nordstadt

Bremsschlauch gerissen - Tram der Linie 4 endete vorzeitig - vor 39 Minuten

NÜRNBERG - Mitten im morgigen Berufsverkehr hatte eine Lkw-Panne in der Nürnberger Nordstadt für ordentlich Chaos gesorgt. Die Autos stauten sich und weil der Sattelzug teilweise auf den Schienen liegen geblieben ist, konnte auch die Tram der Linie 4 nicht mehr verkehren.

Gegen 7 Uhr wollte der Lkw-Fahrer an der Kreuzung der Juvenellstraße und der Bucher Straße mit seinem Sattelzug rückwärts in ein Firmengelände einfahren. Dabei ist der Bremsschlauch des Fahrzeugs gerissen, sodass der Lastwagen teils auf den Schienen liegen blieb, berichtet VAG-Pressesprecherin Elisabeth Seitzinger auf Nachfrage von nordbayern.de. Für die Zeit der Bergungsarbeiten, konnte die Linie 4 nur zwischen Gibitzenhof und Friedrich-Ebert-Platz verkehren. Die Haltestellen zwischen Am Wegfeld und Friedrich-Ebert-Platz wurden nicht durch die Linie 4 bedient.

Damit die Pendler dennoch vom Fleck kamen, verkehrten zwischen den Haltestellen Am Wegfeld und dem Friedrich-Ebert-Platz Taxen und Busse. Die Polizei berichtete von einem Verkehrschaos rund um die Juvenellstraße. Gegen 8.45 Uhr wurden die Bergungsarbeiten des Lkw abgeschlossen und die Tram konnte wieder Fahrt aufnehmen, so Seitzinger. Bis etwa 9.15 Uhr kann es auf der Linie 4 jedoch noch zu vereinzelten Fahrtausfällen und Verzögerungen kommen.

jm