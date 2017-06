Lkw fuhr auf A6 plötzlich rückwärts

NÜRNBERG - Am Samstagmorgen hat ein Lastwagenfahrer auf der A6 einen Unfall verursacht, weil er am Kreuz Nürnberg-süd rückwärts fuhr.

Um 6 Uhr war der Fahrer auf der A6 Richtung Heilbronn kurz vor dem Kreuz Nürnberg-Süd unterwegs. Der 52-Jährige wollte ursprünglich an der Anschlussstelle Nürnberg-Langwasser die Autobahn verlassen. Wegen der Baustelle ist dort derzeit eine bauliche Trennung der Durchgangsfahrbahn für den Lkw-Fahrer nicht möglich.

Deshalb fuhr der Lkw weiter in Richtung Heilbronn. Am Kreuz Nürnberg-Süd verpasste der Fahrer die Ausfahrt und blieb auf dem rechten Fahrstreifen stehen. Daher fuhr er rückwärts und kollidierte mit einem bereits hinter ihm wartenden Pkw. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

