Luftnotlage: Airberlin-Maschine landet am Airport Nürnberg

NÜRNBERG - Am Mittwochmorgen musste eine Maschine der Fluggesellschaft Airberlin auf dem Weg von Saarbrücken in die Hauptstadt einen ungeplanten Stopp in Nürnberg einlegen.

Flug AB6479 hätte von Saarbrücken nach Berlin fliegen sollen, dann aber bog die Propeller-Maschine vom Typ "Bombardier Dash 8 Q400" etwa auf Höhe Eisenach Richtung Süden ab (gut sichtbar auf flightradar24.com) - und landete um kurz nach 7 Uhr morgens sicher in Nürnberg. Der Pilot hatte eine Luftnotlage gemeldet.

Warum? Dazu konnte die Fluggesellschaft auf Nachfrage noch keine Auskunft geben. Laut Informationen des Saarländischen Rundfunks soll ein Triebwerk ausgefallen sein. Vorsichtshalber waren Feuerwehr und Polizei mit zahlreichen Kräften zum Flughafen ausgerückt. Die rund 50 gestrandeten Passagiere wurden mit Verzehrgutscheinen ausgestattet und können bald weiterreisen.

