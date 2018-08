Lukrativer Einbruch in Nürnberger Handyladen aufgeklärt

NÜRNBERG - Der Einbruch in ein Mobiltelefongeschäft in der Nürnberger Innenstadt vom Dezember 2016 ist geklärt. Ein dringend Tatverdächtiger sitzt jetzt in Haft.

Am frühen Morgen des 12. Dezember 2016 ist ein damals unbekannter Täter in das Geschäft am Kornmarkt eingebrochen. Er erbeutete mehrere hochwertige Mobiltelefone im Wert von rund 3000 Euro.

Eine am Tatort gesicherte DNS des Täters führte vor kurzem zu einem zur Tatzeit 27-Jährigen. Der Mann wurde Ende Juli in Österreich bei einem Geschäftseinbruch festgenommen und sitzt seitdem dort in Haft.

