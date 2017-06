"Lumpiges Verpackungsgesetz": Ärger um den Gelben Sack

NÜRNBERG - Der ganze Verpackungsmüll, all die Joghurtbecher und Folien mitsamt den Fischdosen, sind in der Restmülltonne besser aufgehoben als im Gelben Sack. Reinhardt Arndt, Vizechef des städtischen Abfallwirtschaftsbetriebs, sagt das und will damit provozieren.

Der Gelbe Sack ist ein undurchschaubares System, sagt Reinhardt Arndt, Vizechef der städtischen Abfallwirtschaft. © dpa/Patrick Pleul



Das neue Verpackungsgesetz bringt Arndt besonders in Rage, weil auch in Zukunft die Privatwirtschaft das fette Geschäft mit dem Plastikabfall macht.

Der Ist-Zustand sei weder für die Bürger gut, noch für die Umwelt. Erstere beschweren sich in Nürnberg regelmäßig über zerrissene Gelbe Säcke, die Straßen vermüllen. Und die Ökologie? "Bislang hatten die zehn Firmen, die das Duale System in Deutschland managen, die Vorgabe, dass 36 Prozent der Kunststoffverpackungen recycelt werden müssen", sagt Reinhard Arndt. "Aber wer hat das kontrolliert? Das ganze System ist total undurchschaubar."

Laut dem neuen Verpackungsgesetz, das nach einer Übergangsphase 2019 in Kraft tritt, sollen 63 Prozent aller Plastikverpackungen wiederverwendet werden. Zum Beispiel als Granulat, aus dem Putzeimer hergestellt werden. "Aus einem Joghurtbecher wird nie mehr ein Joghurtbecher", sagt Arndt.

Doch auch die Einhaltung der neuen Quote werde nicht von einer unabhängigen Stelle kontrolliert. Stattdessen soll eine von der Wirtschaft getragene Zentrale einen fairen Wettbewerb sicherstellen. Die Abfallindustrie kontrolliert sich selber – für Arndt ein weiterer Witz rund um den Gelben Sack.

Wertstofftonne ist gescheitert

Er vertritt als bayerischer Vize des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU) die Interessen der Städte. Die hätten sich eine große Lösung gewünscht: Eine Wertstofftonne für jeden Haushalt, in der nicht nur alle möglichen Plastikverpackungen, sondern auch Barbies oder Bratpfannen landen. Bei der Entsorgungen wollten die Kommunen mitmischen. Denn anders als die unrentable Restmülltonne, bringt der Plastikabfall richtig Geld.

Doch der Vorstoß ist gescheitert. Denn die Abfallwirtschaft ging auf die Barrikaden. Man wolle eine ganze Branche abschaffen, ließ sich Thomas Mehl zitieren. Er ist der Chef des zweitgrößten Dualen Systems Bellandvision, das auch in Nürnberg den Plastikkreislauf am Rotieren hält. Finanziert von der Industrie und großen Handelskonzernen wie Metro, die Plastikverpackungen in Umlauf bringen, vergibt der Systembetreiber die Entsorgung an eine Müllfirma.

In Nürnberg ist das die Firma Hofmann aus Büchenbach. Weil der Betreiber möglichst wenig von den Lizenzgebühren abgeben wolle, suche er sich den günstigsten Entsorger, kritisiert Arndt. "Würde die Stadt Nürnberg die Gelben Säcke einsammeln, würden wir für soziale Standards beim Personal sorgen." Hofmann zahle nur den Mindestlohn und habe außerdem schlechtere Fahrzeuge und Technik.

"Für den Mindestlohn bekommen wir keine Leute mehr, wir müssen längst auch besser bezahlen", widerspricht Firmenchef Rainer Hofmann. Seine Müllfahrzeuge seien sogar besser als die der Stadt. Trotz des Kostendrucks, unter dem man stehe.

Hofmann kennt die schon fast ritualisierten Wortgefechte zwischen den Kommunen und der Wirtschaft. Er ist Vize des Verbands der Bayerischen Entsorgungsunternehmen. Das neue Verpackungsgesetz hält er für einen "ausgewogenen Kompromiss". "Es ist gut, dass höhere Recyclingquoten erreicht werden müssen. Dadurch entsteht vielleicht ein neuer Zweig in der Kunststoffindustrie." Wirtschaftsvertreter gehen davon aus, dass in bessere Sortieranlagen investiert wird. Wie die neuen Quoten kontrolliert werden, ist aber auch Hofmann noch unklar.

Ruf nach mehr Hygiene

Außerdem könnten die Kommunen dank des neuen Gesetzes endlich "Wünsch-dir-was" spielen. "Sie dürfen künftig zum Beispiel mit den Systembetreibern aushandeln, ob es mehr Gelbe Tonnen statt Säcke geben soll."In Nürnberg wird immer wieder der Ruf nach den hygienischeren Tonnen laut.

"Das Gesetz lässt aber offen, wie Kommunen ihre Wünsche durchsetzen können", wendet Arndt ein. Er geht davon aus, dass es Musterprozesse vor Gericht geben wird.

Und dann holt er noch mal die große Keule raus: Aus ökologischer Sicht sei das Recycling in Deutschland reine Augenwischerei. Die Sortieranlagen könnten bereits jetzt die verschiedenen Kunststoffe viel sauberer trennen. Aber das wolle keiner bezahlen - weder die Firmen, die Plastikverpackungen in Umlauf bringen noch die Betreiber des Dualen Systems. Stattdessen werden Berge von Plastik nach China verschifft, weil die Weiterbehandlung dort billiger ist.

"Vor allem bei den Metalldosen, die ja auch in die Gelben Säcke wandern, sortiert die städtische Müllverbrennung sauberer als die Anlagen, die vom Dualen System angesteuert werden." Darauf schwört der kommunale Müllexperte. Und die Industrie nehme die sauberen Metalle aus der Schlacke lieber als die dreckigen Dosen aus dem Gelben Sack.

Reinhardt Arndts Resümee: Statt eines Wertstoffgesetzes sei ein "lumpiges Verpackungsgesetz" rausgekommen. "Den Bürgern wird vorgegaukelt, dass sie bei der Trennung des Verpackungsmülls wer weiß wie Ressourcen schonen, aber das ist schlicht falsch." Der Verbraucher finanziere vielmehr über die Gebühren, die auf die Verpackungen aufgeschlagen werden, das Geschäftemachen der Industrie mit. Arndt: "Da kann er den schmutzigen Becher auch gleich in die graue Tonne werfen. In der städtischen Verbrennungsanlage wird der dann energetisch verwertet. Wer weiß, mit wie vielen Bechern aus dem Gelben Sack genau das Gleiche passiert."