Mädels für Heidi gesucht: GNTM-Casting in Nürnberg

Am 16. September wird unweit des Hauptbahnhofes gecastet - vor 45 Minuten

NÜRNBERG - Putzt schonmal die Highheels und richtet die Frisur, denn: Heidi Klums Castingbus kommt nach Nürnberg. Am Freitag wird auch in Nürnberg für die 12. Staffel von "Germany's Next Topmodel" gecastet. Bewerberinnen müssen allerdings ein paar Kriterien erfüllen.

Im verganenen Jahr machten die Macher um das Nürnberger Casting ein großes Geheimnis - auch Vertreter der lokalen Presse wurden ausgesperrt. © Ralf Rödel



Strahlendes Lächeln, ein unvergesslicher Blick, lange Beine: Das, was die Macher von "Germany's Next Topmodel" suchen, haben sie längst vor Augen. Um die Schönste der Republik aber auch zu finden, betreibt Heidi Klum, die das Prosieben-Format seit über zehn Jahren moderiert, einen enormen Aufwand: Sieben Bundesländer und neun deutsche Städte sind auf der Casting-Tour für die 12. Staffel geplant.

Wie bereits im letzten Jahr auch ein Stopp: Nürnberg. Am 16. September bittet "Germany's Next Topmodel" ins Foyer des Novotel Nürnberg Centre Ville in der Nähe des Hauptbahnhofs. Zwischen 12 und 18 Uhr können sich dort Anwärterinnen auf den Titel "Germany's Next Topmodel 2017" vorstellen, allerdings nur unter zwei Bedingungen. Zum einen müssen sie mindestens 16 Jahre alt sein, zum anderen über 1,76 Meter groß. Ob Heidi Klum wirklich auf jedem der Stopps persönlich mit dabei sein wird, ist allerdings fraglich.

In den vergangenen Jahren flaute das Interesse an "Germany's Next Topmodel" merklich ab. Die vergangene 11. Staffel allerdings bescherte den Machern wieder ordentliche Einschaltquoten. Auch deshalb sind bereits drei weitere Staffel der Modelsuche fix eingeplant. Mit dem Titel "Germany's Next Topmodel 2016" darf sich übrigens Kim Hnizdo schmücken.

