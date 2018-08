Ein ziemlich makaberer Scherz hat in der Nacht auf Dienstag einen Großeinsatz im Nürnberger Stadtteil St. Peter ausgelöst. Zunächst ging bei der Polizei die Meldung über einen Mord ein, dann drohte ein Mann, er habe Sprengstoff in seiner Wohnung deponiert. Das Spezialeinsatzkommando (SEK) rückte an. Vor Ort stellte sich die Warnung dann als makaberer Scherz heraus. © ToMa