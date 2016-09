Malen mit 3-D-Brille: Die Schwarzlichtfabrik in Nürnberg

NÜRNBERG - Ein Haus ganz plastisch in die Luft malen oder Herzchen um sich schweben lassen: In der "Schwarzlichtfabrik" auf dem Geyer-Gelände (Nimrodstraße 10) kann man dreidimensional malen. Wer es ausprobiert, fühlt sich wie in einem Science-Fiction-Film.

Abtauchen in eine andere Welt: Redakteurin Anette Röckl beim 3D-Malen — hinter der Brille erlebt die Zeichnende ein spektakuläres Universum. Foto: Edgar Pfrogner



Mit einer 3-D-Brille und zwei Joysticks, die als Pinsel und Farbpalette fungieren, kann hier jeder seine ganz eigene virtuellen Gemälde erschaffen. Wer ein Haus mit Baum und See zeichnet, kann das Bild nicht nur anschauen, sondern einfach in der Landschaft spazieren gehen. Oder in seinem gezeichnetem Haus zum Fenster herausschauen.

Schwarzlichtfabrik-Chef Fabian Baumgärtner ist Informatiker und absoluter Technikfan. Als die 3-D-Brille vor eineinhalb Jahren auf den Markt kam, musste der 35-Jährige sie sofort haben. Sie kostet rund 900 Euro, der dafür notwendige Computer 1500 Euro. Weil er sich nicht auf das Google-Malprogramm beschränken wollte, hat er von den Studenten der Georg-Simon-Ohm-Hochschule ein eigenes Programm entwickeln lassen. Eineinhalb Monate haben sie an dem Programm gebaut.

Künstlerisches Experiment: Anette Röckl hat in der Schwarzlichtfabrik virtuelle Kunst erschaffen. Foto: Anette Röckl



Jetzt wird quasi am Gast experimentiert und überprüft, was noch optimiert werden muss. "Die flüssige Performance" war das Schwierigste, sagt Ohm-Absolvent Günther Schrenk, der das Mal-Programm hauptsächlich entwickelt hat.

Das heißt, dass die Striche beim Malen ruckelfrei sind. Seit rund zwei Wochen ist das Programm einsatzfähig. Auf Wunsch wird der Malprozess aus der so genannten Ego-Perspektive, also aus der Sicht des Malenden, aufgezeichnet. Wer mag, kann sich das Ergebnis als Datei mitgeben lassen. "Dann kann man hinterher wieder in sein Bild hineingehen und es dreidimensional erkunden", erklärt Baumgärtner.

Die Besucher sollen das Ganze aber nicht als Spielautomat, sondern als künstlerischen Prozess betrachten, als "Virtual Reality Atelier", betont Baumgärtner. Der 35-Jährige träumt davon, Nürnberger Künstler mit der Brille zeichnen zu lassen und dann eine virtuelle Ausstellung zu machen.

Redakteurin Anette Röckl hat das 3-D-Malen ausprobiert. Hier gibt's das Video, das der Computer aus ihrer Sicht aufgezeichnet hat:

