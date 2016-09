Malen mit der 3D-Brille: Eine außerirdische Erfahrung

In der „Schwarzlichtfabrik“ können die Besucher dreidimensional zeichnen - vor 57 Minuten

NÜRNBERG - Ein Haus in die Luft malen oder Herzchen um sich schweben lassen: In der „Schwarzlichtfabrik“ auf dem Geyer-Gelände (Nimrodstraße 10) kann man dreidimensional malen. Wer es ausprobiert, fühlt sich wie in einem Science-Fiction-Film. Ein Selbstversuch.

Abtauchen in eine andere Welt: Von außen sieht das 3D-Malen wenig spektakulär aus — hier Redakteurin Anette Röckl beim Selbstversuch. Hinter der Brille erlebt der Zeichnende aber ein spektakuläres Universum. © Edgar Pfrogner



Abtauchen in eine andere Welt: Von außen sieht das 3D-Malen wenig spektakulär aus — hier Redakteurin Anette Röckl beim Selbstversuch. Hinter der Brille erlebt der Zeichnende aber ein spektakuläres Universum. Foto: Edgar Pfrogner



Die Brille ist schwarz und erinnert an eine Taucherbrille. Ich streife sie über und bin in einer anderen Welt. Im Weltall. Sphärische Klänge wabern durch den Raum, dann schweben in der Galaxie zwei Joysticks auf mich zu. Sie sind keine Halluzination, sondern man kann sie real anfassen. Alles andere, was nun passiert, ist allerdings nicht real, auch wenn es verdammt echt wirkt. Mit dem rechten Joystick, der als Pinsel fungiert, tauche ich leicht in den anderen Joystick – die Malerpalette der virtuellen Welt. Man kann aus verschiedenen Farben wählen, mit Druck auf den Pinsel steuert man, wie breit der Strich wird. Ich beginne mit einem revolutionären Mal-Akt: Ich zeichne ein Herz. Rot schwebt es vor mir. Vor Begeisterung zeichne ich noch diverse Herzen in die Luft – bis ich ganz davon umgeben bin. Wunderschön! Aber wie komme ich aus dem Herzchen-Zirkel wieder heraus? „Geh einfach durch!“, höre ich Fabian Baumgärtner sagen, Chef der Schwarzlichtfabrik. Na klar, die Herzen sind ja nur virtuell. Weil sie aber so plastisch im Raum hängen, ziehe ich automatisch die Schultern ein, als ich mich an ihnen vorbeidrücke.

Dann überkommt mich die Experimentierlust. Ich ziehe eine schwarzweiß gepunktet Spirale um mich herum. Sie hängt wie ein Hula-Hoop-Reifen um meine Hüften oder wie eine freundliche Boa Constrictor. Und wirkt genauso dreidimensional. In Bewegungen, die an Rhythmische Sportgymnastik erinnern, lasse ich die Arme schwingen und male das Weltall voller Schlangen-Spiralen. Über mich, unter mich, um mich herum. Dann schreite ich direkt durch die dicken Boa Constrictors und mein Gehirn wundert sich, warum es an nichts stößt.

Ein Haus hängt in der Luft

Mit einem Druck auf den rechten Knopf kann ich meine virtuellen Gespinste verschwinden lassen. Hex hex, weg! Das Weltall ist leer. Aber nicht lange. Zu unglaublich ist die Erfahrung, als dass ich nicht sofort wieder loslegen möchte. Jetzt pinsle ich ein Haus. Windschief male ich die Vorderfront. Jedes Kindergartenkind würde mich auslachen. Baumgärtner sagt etwas Erstaunliches: „Jetzt geh doch mal um das Haus herum und male es von allen Seiten fertig.“ Mein Gehirn wundert sich abermals. Aber tatsächlich: Ich verlasse mein zweidimensionales Bild und gehe quasi um die Ecke. Male die linke Hausseite daran, dann die rechte. Am Ende pinsle ich noch eine Hinterseite an das Haus. Und das Dach mache ich auch von oben zu. Es ist schiefer als das Haus vom Nikolaus, aber es hängt plastisch vor mir. Ich könnte sogar von unten hineinschlüpfen und meinen Kopf hineinstecken und aus dem Fenster herausschauen. Irre.

Fabian Baumgärtner ist Informatiker und absoluter Technik-Fan. Als die Brille vor eineinhalb Jahren auf den Markt kam, musste der 35-Jährige sie sofort haben. Sie kostet rund 900 Euro, der dafür notwendige Computer 1500 Euro. Weil er sich nicht auf das Google-Malprogramm beschränken wollte, hat er von den Studenten der Georg-Simon-Ohm-Hochschule ein eigenes Programm entwickeln lassen. Eineinhalb Monate hat Ohm-Absolvent Günther Schrenk dazu gebraucht, seit zwei Wochen ist es einsatzfähig. Insgesamt arbeiten drei Festangestellte und vier Studenten in Baumgärtners 3D-Labor. Sie programmieren und entwickeln virtuelle Welten.

Im Bild spazieren gehen

Fertig würde hier das 3D-Malprogramm noch keiner nennen. Jetzt wird quasi am Gast experimentiert und überprüft, was verbessert werden muss. „Die flüssige Performance“ war das Schwierigste, sagt Schrenk. Das heißt, dass die Striche beim Malen ruckelfrei sind. „Manche kommen richtig in einen Flow“, sagt Baumgärtner. Auf Wunsch wird der Malprozess aus der sogenannten Ego-Perspektive, also aus der Sicht des Malenden, aufgezeichnet. Wer mag, kann sich das Ergebnis als Datei mitgeben lassen. „Dann kann man hinterher wieder in sein Bild hineingehen und es dreidimensional erkunden“, erklärt Baumgärtner. Die Besucher sollen das Ganze aber nicht als Spielautomat, sondern als künstlerischen Prozess betrachten, als „Virtual Reality Atelier“, betont Baumgärtner. Er träumt davon, Nürnberger Künstler mit der Brille zeichnen zu lassen und dann eine virtuelle Ausstellung zu machen.

Einige haben es schon ausprobiert. „Es eröffnet unglaubliche Möglichkeiten“, sagt Hilda Garman, eine Designerin aus Frankreich. Am Anfang sei es nur aufregend, dann ginge es aber auch hier darum, etwas mit Bedeutung zu machen. „Dann ist es eine Technik, ein Werkzeug wie jedes andere“, sagt sie. Allerdings eine mit ganz neuen Möglichkeiten. Es wäre zum Beispiel denkbar, dass ein Künstler aus Tokio und ein Künstler aus Nürnberg gemeinsam gleichzeitig an einem virtuellen Bild malen.

Eine Vorstellung, die mich etwas schwindelig macht. Aber auch süchtig. Bevor ich gehe, will ich noch einmal ins Weltall. Und es noch ein bisschen voller Herzchen hängen.

ANETTE RÖCKL